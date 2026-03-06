Alien: Pianeta Terra, finalmente i primi dettagli sulla seconda stagione

Alien: Pianeta Terra ha portato per la prima volta la saga horror-fantascientifica di Ridley Scott sul piccolo schermo grazie a questo nuovo capitolo ideato da Noah Hawley. La partecipazione del pubblico non è mancata e la serie è stata rinnovata per una seconda stagione.

Sebbene non ci siano state molte informazioni dal rinnovo ufficiale, finalmente è emerso qualche dettaglio in più sulla produzione dei nuovi episodi, nello specifico sull'inizio delle riprese della seconda stagione.

Alien: Pianeta Terra, uno xenomorfo in azione

Quando iniziano le riprese della seconda stagione?

La protagonista di Alien: Pianeta Terra, Sydney Chandler, ha dichiarato a Deadline durante una conferenza stampa dei Texas Film Awards che la produzione della seconda stagione della serie FX inizierà il prossimo maggio.

Come già riportato, la produzione dello show si sposterà dalla Thailandia ai Pinewood Studios di Londra, dove sono stati già girati diversi capitoli della saga cinematografica di Alien come l'originale del 1979, Alien 3 e il prequel Prometheus.

Alien: Pianeta Terra, Sydney Chandler in un'immagine della serie

Come finisce la prima stagione di Alien: Pianeta Terra?

Nella serie, Chandler interpreta Wendy, il primo ibrido e leader dei "Lost Boys", un gruppo di sei prototipi di ibridi creati dalla Prodigy Corporation a partire da bambini affetti da malattie terminali.

Prima della sua trasformazione era conosciuta come Marcy Hermit. Nel finale di stagione di Alien: Pianeta Terra, prende il controllo dell'isola di Neverland dopo aver guidato una rivolta contro i suoi creatori. Un altro talento di Wendy è quello di comunicare con gli xenomorfi.

Quando uscirà in streaming la Stagione 2?

Al momento non è chiaro quando saranno disponibili in streaming i nuovi episodi della serie di Noah Hawley. Dato che le riprese inizieranno a maggio e probabilmente si protrarranno per qualche mese, è ipotizzabile un'uscita nel 2027.

Questo perché una volta completata la produzione, saranno necessari diversi altri mesi per la post-produzione, che in una serie come Alien: Pianeta Terra sarà complessa, dato l'utilizzo della computer graphic per gli effetti visivi e non solo.