Alien: Pianeta Terra, i nuovi teaser mostrano i protagonisti e un adorabile gatto

In estate, sugli schermi italiani di Disney+, arriverà la serie Alien: Pianeta Terra, di cui online sono stati condivisi dei teaser che regalano alcune anticipazioni.

FX ha condiviso nuovi teaser della serie Alien: Pianeta Terra, in arrivo sugli schermi televisivi in estate, e nei brevi filmati fa il suo debutto un adorabile gatto.

I video, oltre a mostrare il felino mentre si muove negli spazi dove si svolgeranno gli eventi, regalano qualche immagine dei protagonisti e della loro situazione.

Cosa racconterà la serie sci-fi

La serie Alien: Pianeta Terra sarà ambientata due anni prima rispetto a quanto mostrato nel debutto della saga arrivato nei cinema nel 1979.

La storia sarà ambientata nel 2120 quando i passi in avanti compiuti dalla tecnologia sembrano promettere molti miglioramenti per la società. Al centro di questi cambiamenti ci sono realtà come Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold.

Quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. Mentre i membri della squadra di soccorso cercano i sopravvissuti tra i rottami, incontrano misteriose forme di vita predatorie, molto più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Alla luce di questa nuova minaccia, l'equipaggio di ricercatori deve lottare per la sopravvivenza e ciò che decideranno di fare con questa scoperta potrebbe cambiare il pianeta Terra per come lo conoscono.

Ecco i nuovi teaser che regalano l'apparizione di un simpatico gatto:

I protagonisti di Alien: Pianeta Terra

Nel cast ci sono Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El. Tra le guest star, invece, spazio a Richa Moorjani, Karen Aldridge, Enzo Cilenti, Max Rinehart, Victoria Masoma, Tom Moya, Andy Yu, Michael Smiley, Jamie Bisping e Tanapol Chuksrida.

La serie è stata creata da Noah Hawley e debutterà nel 2025 in esclusiva su Disney+ in Italia.