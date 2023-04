Agatha: Coven of Chaos, Chris Pratt entusiasta dell'ingresso di Aubrey Plaza nel MCU: "Adoro!"

Le ex co-star di Parks and Recreation Chris Pratt e Aubrey Plaza ora sono entrambi nel MCU grazie ad Agatha: Coven of Chaos, e l'interprete di Star-Lord non potrebbe esserne più entusiasta.

Ritrovare dei colleghi con cui si è condiviso tanto e si andava particolarmente d'accordo è sempre bello, e grazie ad Agatha: Coven of Chaos, ora anche Chris Pratt e Aubrey Plaza, ex co-star di Parks and Recreation, potranno ritrovarsi nel MCU, e l'attore di Guardiani della Galassia ha espresso tutto il suo entusiasmo al riguardo in una recente intervista.

Parlando con Rolling Stone, come riporta CB, Chris Pratt ha infatti scoperto che ora Andy e April sono di nuovo parte della stessa famiglia.

Entrambi gli attori di Parks and Recreation ora possono dirsi membri del MCU, con Aubrey Plaza che debutterà in un ruolo misterioso nello spin-off di WandaVision, Agatha: Coven of Chaos (alcuni ritengono che potrebbe trattarsi di Morgan Le Fay, ma non vi sono conferme in merito).

"Oh, adoro!" è stato l'immediato commento di Pratt "Sta avendo davvero un momento d'oro, e non potrei esserne più felice. È una persona così unica e piena di talento, e davvero speciale. È fantastico che se ne stia finalmente rendendo conto anche il resto del mondo".

Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza ha svelato perché ha accettato la parte

"È stata incredibile in The White Lotus, e Emily the Criminal era grandioso" continua l'attore "E sono certo che dimostrerà di essere perfetta per uno show Marvel su una congrega di streghe".

Agatha: Coven of Chaos arriverà prossimamente su Disney+, mentre manca poco meno di un mese all'approdo di Guardiani della Galassia Vol. 3 al cinema.