Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza ha svelato perché ha accettato la parte

In una recente dichiarazione Aubrey Plaza ha rivelato quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta ad entrare nel progetto Agatha: Coven of Chaos.

Mentre la curiosità verso Agatha: Coven of Chaos cresce sempre di più, una delle sorprese più grandi e inaspettate di questi ultimi mesi è stata l'ingresso nel suo cast di Aubrey Plaza, e l'attrice ha recentemente raccontato le sue ragioni per l'adesione al progetto della Marvel.

Parlando con Backstage del suo nuovo ruolo nella serie Marvel, Aubrey Plaza ha rivelato che: "Agatha: Coven of Chaos, non ne ho ancora parlato, è un personaggio divertente. Per me tutto si congiunge in un'unica direzione con questa parte. Kathryn Hahn è una mia amica; la conosco da anni".

Legion: una scena con Aubrey Plaza nella seconda stagione

L'attrice ha quindi aggiunto: "Abbiamo condiviso un paio di momenti sullo schermo in Parks and Recreation 10 anni fa, ma non ho mai avuto modo di lavorare con lei sul serio. È una delle attrici più incredibili di oggi. Parla la mia stessa lingua. Quello che m'ispira è il fatto di poter lavorare sullo schermo con lei, standoci quindi a contatto. Penso che sia bello il fatto che si tratti di Marvel e tutto il resto, ma sono seriamente interessata soltanto a lavorare con Kathryn Hahn".

Agatha: Coven of Chaos, il ruolo di Aubrey Plaza svelato da una teoria dei fan?

In Agatha: Coven of Chaos ritroveremo anche Emma Caulfield, precedentemente apparsa in Wanda Vision. Al momento non abbiamo ancora nessuna conferma ufficiale in merito al coinvolgimento di Elizabeth Olsen nella serie, anche se in un'intervista con Entertainment Tonight non ha negato che le piacerebbe comparire.