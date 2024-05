Agatha All Along, primi dettagli sulla nuova serie Marvel: 'Sembra un film da 100 milioni di dollari'

Nella giornata di ieri è stato finalmente rivelato il titolo ufficiale dello spin-off di WandaVision, ovvero Agatha All Along, che avrà al centro la strega interpretata da Kathryn Hahn, ma cosa aspettarsi da questa nuova serie Marvel?

Grazie a una delle star della serie, Patti LuPone, i fan hanno possono farsi un'idea di come sarà la serie. Parlando con Deadline, Kathryn Hahn, Joe Locke e LuPone hanno raccontato com'è stato lavorare sul set della serie, elogiando soprattuto le scenografie e i costumi.

WandaVision: Kathryn Hahn in una scena

"La cosa più emozionante di questa serie è che Jac Schaeffer, che l'ha scritta e che ha scritto anche WandaVision, ha ritenuto molto importante che la CGI fosse ridotta al minimo, quindi c'è pochissimo che non siano effetti pratici o solo quello che aggiungiamo noi attori, ed è stato un aspetto molto eccitante da mettere a punto, in modo da poter dimostrare ancora che potevamo farlo", ha dichiarato la Hahn.

"Quindi, la CGI è minima, ma è stato molto emozionante. Le scenografie sono incredibili... era semplicemente delizioso. È stata un'esperienza molto coinvolgente".

LuPone ha poi aggiunto che la produzione è molto ben fatta, tanto che la serie sembra più un film ad alto budget che una serie televisiva.

"Posso dire che il set, la scenografia, le luci, i costumi, tutto quanto, quando l'abbiamo visto sul set, ci è sembrato che tutti i reparti fossero al top", ha aggiunto LuPone. "Stavo dicendo a qualcuno che la Witches Road è assolutamente bellissima, siamo scoppiati in lacrime quando siamo arrivati sul set e l'abbiamo vista. È bellissima da vedere, oltre ad essere una storia fantastica. Sembra un film da 100 milioni di dollari".

Agatha, Coven of Chaos: confermato il ritorno di tre personaggi di WandaVision

Cos'è la Witches Road?

Anche se non sappiamo ancora cosa aspettarci da Agatha All Along, la menzione di LuPone della Witches Road è una notizia curiosa per i fan della Marvel. Nei fumetti, la Strada delle Streghe è, essenzialmente, un piano speciale di esistenza dove solo gli utenti della magia possono andare. Questo luogo mistico non è ancora apparso nel MCU.

Agatha All Along debutterà in streaming su Disney+ il 18 settembre 2024.