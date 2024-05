Agatha All Along: Marvel annuncia la data di uscita della serie su Disney+

Marvel e Disney+ hanno svelato quando arriverà sugli schermi la serie Agatha All Along, il progetto spinoff di WandaVision con Kathryn Hahn.

I Marvel Studios hanno annunciato la data di uscita di Agatha All Along, lo spinoff di WandaVision: l'appuntamento è per il 18 settembre.

Disney+ metterà a disposizione le prime due puntate e le successive saranno distribuite a cadenza settimanale.

Il nuovo progetto Marvel

La serie ha come protagonista Kathryn Hahn nel ruolo di Agatha e gli eventi saranno ambientati dopo quanto accaduto in WandaVision. Agatha Harkness è rimasta senza poteri grazie a Scarlet Witch, ovvero Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Lo show mostrerà la protagonista mentre stringe improbabili alleanze nel tentativo di riottenere i suoi poteri.

Nel cast ci saranno anche Joe Locke, Patti LuPone, Aubrey Plaza, Sasheer Zamata, Ali Ahn, e Debra Jo Rupp.

Jac Schaefer ha scritto e prodotto Agatha All Along e nel team della produzione ci sono anche Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos e Brad Winderbaum.

Il video annuncio della Marvel ironizza sui tanti titoli della serie che erano stati annunciati, e alcuni fan ipotizzano che si tratti dei titoli delle puntate.