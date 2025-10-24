Star Wars: i fan sorvolano i Disney Studios con un aereo con lo striscione "Salvate il sequel su Ben Solo"

Dopo la notizia a sorpresa che Adam Driver e Steven Soderbergh stavano lavorando a un sequel sul personaggio di Kylo Ren poi bocciato dalla Disney, i fan non hanno fatto attendere la loro risposta

I fan di Star Wars non sembrano affatto contenti della Disney dopo che Adam Driver ha rivelato che i dirigenti dello studio Bob Iger e Alan Bergman hanno rifiutato una sceneggiatura per un film autonomo incentrato su Kylo Ren/Ben Solo intitolato The Hunt for Ben Solo.

Come riportato da Collider, un gruppo di fan della saga ha pagato un aereo per far volare uno striscione con la scritta "Save The Hunt for Ben Solo" sopra i Walt Disney Studios a Burbank, in California. Un giornalista del sito web era sul posto per l'evento diventato virale e ha scattato delle foto dello striscione che sventolava sopra le loro teste.

La rivelazione del progetto, ha mandato in delirio i fan di Star Wars, non solo perché Ben Solo è uno dei personaggi preferiti dai fan, ma anche perché la saga cinematografica ha attraversato un periodo difficile negli anni successivi a L'Ascesa di Skywalker, con molti progetti bloccati, ritardati o cancellati.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Adam Driver in una foto del lungometraggio

Adam Driver e la storia di The Hunt for Ben Solo

In una recente intervista con l'Associated Press, l'attore aveva rivelato di aver trascorso due anni con Steven Soderbergh a sviluppare una sceneggiatura intitolata The Hunt for Ben Solo. Il film sarebbe stato ambientato dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker e avrebbe seguito Kylo Ren, alias Ben Solo, ancora interpretato da Driver, alla ricerca della redenzione.

Soderbergh aveva abbozzato la trama insieme alla sceneggiatrice di La truffa dei Logan Rebecca Blunt. Successivamente Scott Z. Burns si era unito al team per scrivere la sceneggiatura. Il progetto era stato quindi proposto alla Lucasfilm, che aveva approvato questa singolare idea di storia.

"Sono sempre stato interessato a realizzare un altro Star Wars", ha confessato Driver. "Ne parlavo già dal 2021. Kathleen [Kennedy] mi aveva contattato. Ho sempre detto: 'Con un grande regista e una grande storia, ci sarei dentro in un attimo'. Amavo quel personaggio e amavo interpretarlo".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker,

Un film di Star Wars che non vedremo mai

Soderbergh e Driver hanno affermato di aver proposto The Hunt for Ben Solo a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Cary Beck della Lucasfilm, che "hanno adorato l'idea". Tuttavia, quando hanno portato la sceneggiatura alla Disney, il progetto è stato bocciato.

"Abbiamo presentato la sceneggiatura alla Lucasfilm. L'idea è piaciuta molto", ha ricordato Driver. "Hanno capito perfettamente il nostro punto di vista e il motivo per cui lo stavamo facendo. L'abbiamo sottoposta a Bob Iger e Alan Bergman, che però hanno detto di no. Non riuscivano a immaginare come Ben Solo potesse essere vivo. E così è finita lì".