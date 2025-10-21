Star Wars, Adam Driver e Steven Soderbergh avevano proposto un sequel su Kylo Ren ma Disney lo ha rifiutato

Driver e Soderbergh hanno lavorato per ben due anni alla sceneggiatura di un film che avrebbe seguito la redenzione del personaggio morto alla fine de L'Ascesa di Skylwaker

Adam Driver e Steven Soderbergh avevano provato a dare una scossa alla saga di Star Wars proponendo un film sequel incentrato sul personaggio di Kylo Ren, che tuttavia ha incontrato il rifiuto della Disney.

In una recente intervista con l'Associated Press, Driver ha dichiarato che nel corso di due anni lui e Soderbergh hanno sviluppato una sceneggiatura intitolata The Hunt for Ben Solo. Il film sarebbe stato ambientato dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker e avrebbe seguito Kylo Ren, alias Ben Solo, ancora interpretato da Driver, alla ricerca della redenzione.

Soderbergh aveva abbozzato la trama insieme alla sceneggiatrice di La truffa dei Logan Rebecca Blunt. Successivamente Scott Z. Burns si era unito al team per scrivere la sceneggiatura. Il progetto era stato quindi proposto alla Lucasfilm, che aveva approvato questa singolare idea di storia.

Adam Driver: "Ho amato interpretare Kylo Ren e voglio farlo ancora"

"Sono sempre stato interessato a realizzare un altro Star Wars", ha confessato Driver. "Ne parlavo già dal 2021. Kathleen [Kennedy] mi aveva contattato. Ho sempre detto: 'Con un grande regista e una grande storia, ci sarei dentro in un attimo'. Amavo quel personaggio e amavo interpretarlo".

Driver ha descritto il film come "artigianale e incentrato sui personaggi", paragonandolo a L'Impero colpisce ancora del 1980. L'attore, che presto vedremo nel nuovo film di Jim Jarmusch vincitore del Leone d'Oro a Venezia, ha affermato che quel film sarebbe stato lo "standard" di ciò che dovrebbe essere un film di Star Wars.

Soderbergh e Driver hanno quindi proposto The Hunt for Ben Solo a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Cary Beck della Lucasfilm, che "hanno adorato l'idea". Tuttavia, quando hanno portato la sceneggiatura alla Disney, il progetto è stato bocciato.

Kylo Ren non era morto? Il rifiuto secco della Disney

"Abbiamo presentato la sceneggiatura alla Lucasfilm. L'idea è piaciuta molto", ha ricordato Driver. "Hanno capito perfettamente il nostro punto di vista e il motivo per cui lo stavamo facendo. L'abbiamo sottoposta a Bob Iger e Alan Bergman, che però hanno detto di no. Non riuscivano a immaginare come Ben Solo potesse essere vivo. E così è finita lì".

Soderbergh ha raccontato sempre all'AP la sua esperienza: "Mi è piaciuto molto realizzare il film nella mia testa. Mi dispiace solo che i fan non potranno vederlo". Driver è stato d'accordo con il regista, definendo il progetto "una delle sceneggiature più belle a cui abbia mai partecipato". Quest'ultimo ha interpretato il personaggio di Kylo Ren ne Il risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker.