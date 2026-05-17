Adam Driver risponde in modo ironico alle accuse di Lena Dunham

Adam Driver ha risposto a una domanda sulle dichiarazioni compiute da Lena Dunham nella sua autobiografia intitolata Famesick. Tra le pagine, infatti, la creatrice della serie Girls sostiene che l'attore abbia avuto un comportamento aggressivo e scatti di ira violenti durante le riprese degli episodi dello show.

La riposta di Driver alle accuse

Durante la conferenza stampa del film Paper Tiger che si è svolta al Festival di Cannes, Adam Driver ha dovuto affrontare le accuse. L'attore ha scelto un approccio piuttosto ironico alla domanda che gli è stata posta in merito dichiarando: "Non ho nessun commento su tutto quello. Salverò tutto per il mio libro".

Tra le pagine di Famesick, Dunham aveva scritto: "Ricordo di aver girato una scena in cui mi scontravo con Adam e quanto fosse spaventoso incontrare qualcuno così totalmente presente con una tale assenza. Una notte, mentre provavamo le battute nel mio camerino, mi accorsi che le mie erano improvvisamente sparite. Sapevo di averle scritte. Le conoscevo solo da pochi minuti".

L'attrice ha quindi aggiunto: "Quando ho aperto bocca, tutto ciò che è uscito fu un balbettio, fino a quando Adam ha urlato: 'Dì qualcosa, cazzo!' e ha scagliato una sedia contro il muro accanto a me. Mi ha detto: 'Svegliati, Cazzo! Sono stufo di vederti solo fissarmi in faccia".

Girls: Adam Driver in una scena di Home Birth

Lena ha inoltre sostenuto che durante la prima stagione di Girls non era nemmeno sicura che la apprezzasse, aggiungendo poi: "Poteva essere irascibile e verbalmente aggressivo, condiscendente e fisicamente imponente. Ma poteva anche essere protettivo, amorevole persino".

La versione di Lena

In un'intervista rilasciata a The Guardian, Lena Dunham ha sostenuto di non aver reagito ai comportamenti di Adam Driver perché non era in grado di farlo: "Non ho mai pensato di dire: 'Sono il tuo capo, non puoi parlarmi in questo modo'. E, a quel punto dei miei venti anni, pensavo ancora che fosse quello che fanno i grandi geni maschili: eviscerarti".

L'attrice aveva poi parlato del padre, il pittore Carroll Dunham, sottolineando: "Ed è strano, perché sono stata 'creata' da un uomo geniale che non lo avrebbe mai fatto".