GF Vip, Antonella Elia accetta l’invito di Alessandra Mussolini: la replica spiazza

Dopo settimane di tensioni e frecciatine social, Antonella Elia sorprende tutti e accetta l'invito di Alessandra Mussolini per la festa del GF Vip. La replica dell'ex parlamentare riaccende il caso.

Il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini torna al centro dell'attenzione dopo la fine del Grande Fratello Vip. Tra tensioni, frecciatine social e dichiarazioni incrociate, arriva un nuovo colpo di scena: la showgirl ha accettato l'invito alla festa organizzata dall'ex parlamentare per celebrare la sua vittoria nel reality. La risposta della Mussolini non si è fatta attendere.

La festa del 5 giugno e l'invito mai arrivato

Il party dell'ex parlamentare è fissato per il prossimo 5 giugno e dovrebbe riunire quasi tutti gli ex concorrenti del reality show. Tuttavia, durante una diretta Instagram con Adriana Volpe, Antonella Elia aveva raccontato di non aver ricevuto alcun invito ufficiale: "Mi ha chiamato il segretario di Alessandra dicendo che mi stavano cercando per invitarmi. Ho risposto: 'Va bene, mandatemi l'invito'. Ma l'invito non è mai arrivato." E aveva aggiunto con tono polemico: "Io non vado a festeggiare la vincitrice, io la contesto."

Il cambio di tono e il messaggio social di Antonella Elia

Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essere cambiato. La showgirl ha pubblicato una storia su Instagram con un tono più ironico e disteso, lasciando intendere di aver accettato l'invito. Nel video, girato mentre si trovava nel suo orto, Antonella ha detto: "Alessandra? Guarda che limone, pazzesco! Va bene, accetto l'invito. Verrò ai festeggiamenti per la tua vittoria. Ma solo perché oggi mi sento particolarmente buona."

Poi ha scherzato sul passato recente: "Ma se vengo alla tua festa, posso comunque chiamarti gallina?" Il riferimento è alla frase pronunciata subito dopo la fine del programma, quando, intervistata dal profilo social del reality, aveva detto: "Mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina."

La risposta ironica di Alessandra Mussolini

La replica di Alessandra Mussolini non si è fatta attendere ed è arrivata via social con il consueto tono ironico: "Ma chiamami pure gallina, che m'importa? Senti, alla festa facciamo anche la coreografia con la Manzini!" Un commento che sembra riportare il clima su toni più leggeri, almeno sui social.

Il futuro televisivo di Alessandra Mussolini dopo il GF Vip

Nel frattempo, l'ex parlamentare si gode il successo ottenuto nel reality e la popolarità conquistata. Intervistata da Valerio Palmieri per il settimanale Chi, alla domanda su un possibile ritorno al GF Vip nel ruolo di opinionista ha risposto: "Adesso non lo so, ma diciamo che per ora mi godo questo momento."