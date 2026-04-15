Lena Dunham svela che Adam Driver sul set di Girls era "spettacolarmente maleducato", tra urla e scatti di ira

La creatrice della serie sostiene che sul set l'attore avesse avuto un comportamento irrispettoso e molto difficile da gestire.

Lena Dunham, durante la promozione della sua autobiografia Famesick, ha sostenuto che Adam Driver si sia comportato in modo maleducato e irrispettoso sul set di Girls.

L'attore, che aveva la parte di Adam Sackler, le avrebbe persino lanciato contro una sedia, oltre a urlare e avere comportamenti aggressivi.

Le rivelazioni su Driver compiute da Lena

In un'intervista rilasciata a The Guardian, Lena Dunham ha sostenuto di non aver reagito ai comportamenti di Adam Driver perché non era in grado di farlo: "Non ho mai pensato di dire: 'Sono il tuo capo, non puoi parlarmi in questo modo'. E, a quel punto dei miei venti anni, pensavo ancora che fosse quello che fanno i grandi geni maschili: eviscerarti".

Girls: Adam Driver nella serie HBO

L'artista ha poi parlato del padre, il pittore Carroll Dunham, sottolineando: "Ed è strano, perché sono stata 'creata' da un uomo geniale che non lo avrebbe mai fatto".

Lena ha poi lodato gli 'uomini fantastici' che fanno parte della sua vita: "Judd Apatow è un mio grande eroe; Tim Bevan di Working Title è un'enorme parte della mia vita, e anche il direttore della fotografia Sam Levy. Ho appena lavorato con Mark Ruffalo, ed è la persona più riflessiva, sensibile, politicamente impegnata e bella".

Cosa è accaduto sul set?

La serie Girls è andata in onda per sei stagioni, dal 2012 al 2017, e Driver ha sempre fatto parte del cast.

Driver, secondo quanto riportato tra le pagine dell'autobiografia di Lena, avrebbe avuto un comportamento "spettacolarmente maleducato" nei suoi confronti. L'attore le avrebbe tirato contro una sedia, che ha colpito il muro accanto a lei. In un'altra occasione Adam avrebbe dato un pugno al muro della sua roulotte, facendo un buco, e in altri momenti le avrebbe urlato contro in modo aggressivo.

I portavoce di Driver, che ha recentemente recitato nel film Paper Tiger, non hanno risposto ai commenti di Lena. In passato, tuttavia, la star del cinema aveva lodato la creatrice di Girls sostenendo che sia in grado di creare personaggi incredibili che non scivolano mai negli stereotipi. Sul set della serie, inoltre, il clima era all'insegna della collaborazione. Adam aveva sottolineato: "Non si poteva chiedere di meglio".

Parlando della collega aveva inoltre ribadito: "Lei è inoltre sempre felice, ed è fantastico starle accanto, averla nella stanza è realmente lo scenario migliore se si deve trascorrere così tanto essendo realmente intimo con qualcuno".