A Quiet Place 2: la data di uscita nuovamente posticipata, il sequel arriverà a settembre

A Quiet Place 2 ha subito un ulteriore posticipo dopo che la Paramount ha deciso di far slittare la data di uscita al 17 settembre.

Il sequel diretto da John Krasinski avrebbe dovuto debuttare nelle sale nel mese di marzo 2020, subendo poi nuovi cambiamenti nei piani legati alla sua distribuzione fino al precedente inserimento tra le uscite di aprile.

La scelta di posticipare a settembre la distribuzione di A Quiet Place 2 conferma che lo studio punta molto ai possibili incassi del secondo capitolo della storia creata da John Krasinski, evitando quindi di vendere il film alle piattaforme di streaming come accaduto con Il processo ai Chicago 7, Il principe cerca figlio e Without Remorse.

A Quiet Place, nel 2018, era riuscito a incassare ben 340 milioni di dollari ai box office internazionali, a fronte di un budget di soli 17 milioni.

Nel cast di A Quiet Place Part II ritorneranno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, che sembra coinvolto anche come attore in alcuni flashback.

I membri della famiglia Abbott sopravvissuti agli eventi mostrati nel primo film saranno alle prese con la scoperta di non essere soli e il film dovrebbe inoltre raccontare le origini dei mostri al centro degli eventi.

