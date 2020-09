Thor: Love and Thunder, ecco perché il "grasso" Thor non tornerà nel quarto film

In Thor: Love and Thunder non vedremo più il Thor sovrappeso conosciuto in Avengers: Endgame, una nuova teoria spiega il perché.

Nel nuovo Thor: Love and Thunder probabilmente non rivedremo il "grasso" Thor, una versione scioccante del Dio del Tuono che abbiamo visto in Avengers: Endgame, e una nuova teoria spiega perché non farà ritorno nel nuovo film di Taika Waititi.

Dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame, il personaggio di Thor precipita in un baratro che lo trasforma in un ubriacone grasso, come scopre Hulk a inizio film. L'amico convincerà il Dio del Tuono a partecipare alla battaglia contro Thanos e il resto è storia. Avengers: Endgame si è concluso con Thor che ha lasciato Asgard e si è unito ai Guardiani della Galassia di Star-Lord per un'avventura cosmica. Si ipotizza che proprio da questo punto prenda il via Thor: Love and Thunder, quarto capitolo standalone dedicato a Thor.

Se il tempo che separa la storia di Avengers: Endgame e quella Thor: Love and Thunder sarà sufficiente, allora è plausibile che Thor sia dimagrito e sia tornato alla sua forma consueta. Lo stesso regista, Taika Waititi, ha affermato che probabilmente Thor non tornerà nella sua versione grassa perché il mondo Marvel ama rimescolare le carte in tavola.

La versione grassa di Thor è stato un momento importante per l'evoluzione del personaggio, partito come grande guerriero e arrivato in Avengers: Endgame come una persona distrutta dal fatto di non essere riuscito a fermare le gesta di Thanos. Ora, in Thor: Love and Thunder, l'evoluzione proseguirà, in attesa di scoprire quale sorpresa ci riserverà questa nuova storia.