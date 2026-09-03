300, la serie prequel prosegue, Zack Snyder: "Il progetto ha il potenziale di Il Trono di spade"

Di solito, quando Zack Snyder decide di non parlare di un progetto, è difficile capire se dietro il silenzio ci sia una produzione in pieno corso oppure qualcosa ancora lontano dal diventare realtà. Nel caso del prequel televisivo di 300, però, il regista ha almeno concesso ai fan un piccolo spiraglio.

Dopo mesi di silenzio, Zack Snyder offre finalmente un piccolo aggiornamento sulla serie prequel di 300. Il regista non può ancora rivelare i dettagli, ma definisce "meraviglioso" lo stato del progetto e immagina per il franchise un futuro molto più ampio.

Snyder mantiene (quasi) il mistero

Intervistato da The Preston & Steve Show, Snyder è stato interrogato proprio sulla serie ambientata nel mondo del film che nel 2007 lo aveva consacrato a Hollywood. La risposta è stata volutamente vaga: "Non posso davvero parlarne". Subito dopo, però, è arrivata una parola che lascia pensare che il progetto non sia finito nel limbo: "Meraviglioso".

Una scena del film 300

Non abbastanza per sapere quando inizieranno le riprese, chi sarà protagonista o quale storia verrà raccontata, ma sufficiente a confermare che l'idea continua a esistere. E c'è un altro passaggio dell'intervista che potrebbe essere ancora più significativo.

Parlando delle possibilità offerte da questo universo narrativo, Snyder ha definito il mondo di 300 "incredibile". Non sembra quindi immaginarlo come una storia da riaprire soltanto per tornare sulle Termopili o riportare sullo schermo personaggi già conosciuti.

Il regista ha infatti evocato la possibilità di una sorta di "versione alla Game of Thrones di 300". È una definizione suggestiva, soprattutto perché Il trono di spade è diventato negli anni sinonimo di un racconto corale, fatto di guerre, alleanze, tradimenti e numerosi personaggi distribuiti all'interno di un universo molto più grande della singola vicenda del protagonista.

Naturalmente Zack Snyder non ha spiegato se questo sia davvero l'obiettivo della serie oppure soltanto un modo per descriverne le potenzialità. Ma la frase apre una prospettiva interessante: il prequel potrebbe servire da punto di partenza per costruire un universo più articolato, anziché limitarsi a essere un capitolo aggiuntivo della storia originale.

Da dove nasce il progetto

Del ritorno di 300 si parla ormai da tempo. Il progetto televisivo aveva cominciato a prendere forma nel 2024, quando Warner Bros. Television aveva iniziato a sviluppare una serie prequel ambientata prima degli eventi del film.

La locandina italiana di 300

Snyder era stato associato al progetto in una posizione creativa importante, con la possibilità di occuparsi della regia e della produzione esecutiva insieme a Deborah Snyder e ad altri nomi già coinvolti nel film originale. Da allora, tuttavia, Warner Bros. ha mantenuto un profilo estremamente basso. Non sono stati annunciati né un cast definitivo né una trama dettagliata, e anche il ruolo preciso che Snyder avrà nella realizzazione della serie non è stato chiarito.

L'aggiornamento del regista arriva quindi in un momento in cui il progetto aveva bisogno soprattutto di una conferma della propria esistenza.

Quando arrivò nelle sale nel 2007, 300 era qualcosa di difficile da confondere con qualsiasi altro blockbuster dell'epoca. Gerard Butler interpretava Leonida, re di Sparta, affiancato da Lena Headey, David Wenham, Dominic West e Rodrigo Santoro.

Il film, realizzato con un budget di circa 65 milioni di dollari, incassò più di 456 milioni di dollari nel mondo e trasformò il particolare linguaggio visivo di Snyder in uno degli elementi più riconoscibili del cinema di genere degli anni Duemila.

Il successo avrebbe aperto al regista la strada verso Watchmen, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e, successivamente, verso i progetti più personali Army of the Dead e Rebel Moon. Nel frattempo, l'universo di 300 ha avuto anche un seguito cinematografico, 300: Rise of an Empire, uscito nel 2014, ma il progetto televisivo rappresenterebbe un'occasione molto diversa per espandere quel mondo.

Al momento non c'è una data di uscita e non è stato annunciato quando la serie entrerà effettivamente nella fase produttiva. La storia dovrebbe comunque precedere gli avvenimenti del film originale, anche se non è ancora chiaro quale personaggio ne sarà il centro.

La frase pronunciata da Zack Snyder non risolve nessuno dei principali interrogativi, ma cambia almeno il tono della situazione. Dopo mesi di poche notizie, il regista ha fatto capire che il progetto non è stato dimenticato. E se l'idea di uno 300 con dimensioni narrative vicine a Game of Thrones dovesse davvero diventare la direzione scelta da Warner Bros., il ritorno a Sparta potrebbe essere molto più grande di quanto i fan si aspettino.