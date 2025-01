300, Gerard Butler: "Sul set una quantità incredibile di ferite, ogni giorno qualcuno finiva all'ospedale"

Le spettacolari sequenze create da Zack Snyder per 300 sono costate parecchio al cast del peplum, come ha ricordato la star Gerard Butler. L'attore ha rivelato che i combattimenti erano talmente realistici e coinvolgenti da causare il ferimento di molti attori e comparse.

Parlando con People, Butler ha affermato che un numero "incredibile" di attori è rimasto ferito durante le riprese dell'epopea action del 2006 incentrata sulle gesta del re Leonida (Butler) mentre guida i suoi 300 soldati spartani in guerra contro un esercito persiano invasore. Il film si è rivelato un incredibile successo incassando oltre 450 milioni globali e lanciando la carriera di Zack Snyder.

"Ricordo che ogni giorno qualcuno veniva portato in ospedale", ha detto Butler. "Stavi girando un combattimento, ti giravi, c'era un tizio laggiù, una lancia gli si era conficcata in un occhio. Un'altra volta ti giravi, e c'era un ragazzo laggiù che era appena caduto e si è rotto la caviglia. Voglio dire, è stato pazzesco"_.

Gerard Butler e il regista Zack Snyder sul set di 300

Il pericolo è il mio mestiere

Per fortuna Gerard Butler non si è mai fatto male sul set di 300, ma è "quasi annegato" durante le riprese del dramma sul surf del 2012 Chasing Mavericks_" dopo essere stato travolto da un'enorme serie di onde.

"Pensavo di essere arrivato alla fine", ha confessato. "Hanno dovuto portarmi fuori dall'acqua, portarmi in ospedale, usare il defibrillatore. Voglio dire, è stato tremendo".

Non pago dell'azione, l'attore è protagonista dell'hit Nella tana dei lupi 2, nei cinema italiani dal 6 marzo. Nel film interpreta Big Nick, rude poliziotto di Los Angeles che si reca in Europa per rintracciare il famoso ladro di diamanti Donnie, interpretato da O'Shea Jackson Jr. Visto il successo al botteghino americano, il film, sequel di Nella tana dei lupi potrebbe dar vita a un nuovo franchise.