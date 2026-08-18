Zack Snyder mostra le prime immagini di The Last Photograph, il progetto inseguito per vent'anni

Dopo anni trascorsi tra cinecomic e kolossal, Snyder torna con un'opera più intima e ambiziosa, di cui promette presto un trailer completo.

Il regista Zack Snyder ha diffuso il primo teaser del suo nuovo film, un progetto personale rimasto nel cassetto per quasi due decenni. Dopo aver costruito gran parte della sua carriera tra blockbuster e adattamenti di fumetti, Snyder è pronto a voltare pagina.

Un sogno rimasto nel cassetto per quasi due decenni

Le immagini diffuse rappresentano il primo vero assaggio della pellicola e anticipano l'arrivo di un trailer completo nelle prossime settimane. Per Snyder non si tratta di un titolo qualsiasi: è il film che più di ogni altro ha inseguito durante la sua carriera, ma che è stato costretto a rimandare più volte mentre veniva assorbito dalle grandi produzioni hollywoodiane.

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L'idea di The Last Photograph risale infatti ai primi anni Duemila. Snyder iniziò a svilupparla concretamente nel 2007, immaginandola come una produzione dal budget contenuto, molto diversa dai film spettacolari che avevano iniziato a renderlo uno dei registi più richiesti di Hollywood.

Nel corso degli anni il progetto è passato attraverso numerose fasi di sviluppo senza mai arrivare davanti alle telecamere. In alcune versioni precedenti erano stati persino coinvolti attori del calibro di Christian Bale e Sean Penn, ma il film finì ogni volta per essere rinviato.

Nel frattempo la carriera del regista prese tutt'altra direzione. Il successo di 300 e Watchmen lo portò a diventare uno dei nomi di punta della Warner Bros., affidandogli prima Man of Steel e poi l'universo cinematografico DC con Batman v Superman: Dawn of Justice e gli altri progetti collegati.

Anche dopo l'addio alla DC, Snyder ha continuato a lavorare quasi esclusivamente su produzioni di grande respiro per Netflix, come Army of the Dead e la saga di Rebel Moon, lasciando inevitabilmente in sospeso il suo progetto più personale.

Una storia completamente diversa dai suoi blockbuster

La versione definitiva di The Last Photograph presenta però alcune differenze rispetto alla sceneggiatura originale sviluppata anni fa.

Batman v Superman: Zack Snyder sul set

Inizialmente la storia ruotava attorno a un corrispondente di guerra in Afghanistan. Il concept è stato poi profondamente rielaborato fino ad arrivare all'attuale trama, ambientata in Sud America.

Il protagonista sarà un ex agente della DEA impegnato nella disperata ricerca dei nipoti, rapiti dopo l'assassinio dei loro genitori, entrambi diplomatici. Per riuscire nella missione sarà costretto ad allearsi con un fotografo di guerra caduto in disgrazia e dipendente dalle droghe, unico testimone capace di riconoscere i responsabili del massacro.

Il viaggio porterà i due sempre più lontano dalla civiltà, in un percorso che metterà in discussione le loro convinzioni e renderà progressivamente sempre più sottile il confine tra realtà e dimensione surreale.

Per il cast, il regista ha scelto anche alcuni interpreti con cui aveva già collaborato negli ultimi anni. I protagonisti saranno Stuart Martin e Fra Fee, entrambi già apparsi nell'universo di Rebel Moon.

Al momento non è stata ancora annunciata una data d'uscita ufficiale, ma la pubblicazione del teaser lascia intendere che la campagna promozionale sia ormai entrata nel vivo. Dopo vent'anni di rinvii, cambi di rotta e produzioni mastodontiche, Snyder sembra finalmente pronto a mostrare al pubblico quello che considera il film più personale della sua carriera.