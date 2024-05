300: Warner sta sviluppando una serie prequel del film

Warner Bros sta lavorando allo sviluppo di una serie ideata come prequel di 300, il film diretto da Zack Snyder con star Gerard Butler.

Warner Bros Television è al lavoro sullo sviluppo di una serie prequel del film 300. Lo studio non ha voluto rivelare alcun dettaglio riguardante gli eventi e i personaggi che saranno al centro delle puntate del progetto televisivo.

I primi dettagli del progetto prequel di 300

Attualmente, secondo quanto annunciato da Variety, la serie di 300 non è ancora stata acquistata da un network o da una piattaforma di streaming. Warner, inoltre, non ha ancora scelto chi si occuperà della sceneggiatura.

Zack Snyder, regista del fim uscito nelle sale nel 2006, sarebbe in fase di trattative con lo studio per essere impegnato dietro la macchina da presa ed essere coinvolto come produttore esecutivo.

Una scena del film 300

Deborah Snyder, che faceva parte del team dei produttori del lungometraggio, sarà inoltre coinvolta nella realizzazione dello show che dovrebbe poter contare sul ritorno di molti membri del team che hanno contribuito alla creazione del film.

Cosa racconta il film 300

300 si basa sulla graphic novel di Frank Miller e Lynn Varley e l'adattamento cinematografico aveva al centro Leonidas, il re di Sparta, che guida un gruppo di soldati contro l'esercito persiano.

Nel cast c'erano Gerard Butler, Rodrigo Santoro, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Tom Wisdom, e Michael Fassbender. Il film aveva incassato oltre 450 milioni di dollari e aveva portato alla creazione del sequel arrivato nei cinema nel 2014 che aveva nel cast Sullivan Stapleton, Eva Green, Headey e Santoro. Il secondo capitolo della storia si era però fermato a quota 337 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 110 milioni di dollari.