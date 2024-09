300: Zack Snyder conferma lo sviluppo della serie prequel

All'inizio di quest'anno è stato riferito che 300 di Zack Snyder avrebbe avuto una serie TV prequel, e ora Snyder ha confermato che il progetto sta andando avanti.

Questa settimana segna la prima della nuova serie anime di Snyder su Netflix, Twilight of the Gods, e per promuoverla Snyder ha partecipato a un tour stampa. Durante un'intervista con ComicBook Snyder ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento della serie TV di 300.

"Ci stiamo preparando a tuffarci nel lavoro. È divertentissimo, adoro questo mondo", ha detto Snyder. "E stato divertente anche solo partecipare alle riunioni preliminari che abbiamo avuto per parlare di 'Cosa sarebbe successo se fosse successo questo o quello'. È simile a Twilignt of the Gods in un modo strano. Le fondamenta sono le stesse".

La serie prequel di 300

Secondo quanto riferito, la serie TV 300 sarà un prequel, e presumibilmente seguirà gli spartani guidati dal re Leonida prima dell'entrata in guerra con Serse. Il film originale, naturalmente, era incentrato su un gruppo di 300 soldati spartani che andavano in battaglia contro il ben più numeroso esercito persiano guidato da Serse I. I 300 morirono tutti alla fine, durante la battaglia delle Termopili, ma anche molti persiani persero la vita.

Gerard Butler con Lena Headey in una scena del film 300

Nel 2014 è uscito il film sequel, 300 - L'alba di un impero, che funge da prequel, interquel e sequel del film originale, raccontando come gli spartani affrontarono i persiani nella battaglia di Artemisio e nella battaglia di Salamina durante le guerre greco-persiane.

La storia prequel dovrebbe presumibilmente raccontare come Re Leonida (interpretato da Gerard Butler nel film originale) si sia guadagnato la reputazione di guerriero e leader spartano attraverso alcune battaglie formative.

La versione lunga di 300 ha senso, dato che le serie televisive fantasy (Il trono di spade, Spartacus, Vikings) si sono ritagliate uno spazio importante nel mercato televisivo - e l'originale 300 del 2006 ha contribuito a stabilire quel livello. Le immagini al rallentatore in stile fumettistico di Snyder aiuteranno anche a distinguere la serie TV dal resto delle offerte (se rimarrà coerente con lo stile e il tono del film), e sarebbe interessante vedere come e quali personaggi di 300 Snyder riporterà nelle versioni più giovani come ad esempio Leonida, Gorgo (Lena Headey), Artemis (Vincent Regan), Stelios (Michael Fassbender) e altri.