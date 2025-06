28 anni dopo apre con 30 milioni, Elio segna il peggior debutto nella storia della Pixar con 21 milioni

Da analizzare con attenzione gli incassi del primo botteghino estivo americano. A fronte del campione d'incassi Dragon Trainer, che guida la classifica per la seconda settimana, due debutti di peso ci forniscono nuove indicazioni sui gusti del pubblico e sulla direzione intrapresa dall'industria, si tratta di 28 anni dopo e del film animazione Pixar Elio, due dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025. Al successo per la saga horror britannica si contrappone una nuova battuta d'arresto per Pixar. Ma andiamo con ordine. Nonostante l'uscita in sala di due rivali di peso, , Dragon Trainer difende la prima posizione e incassa altri 37 milioni che lo portano a celebrare il traguardo dei 160 milioni in due settimane. A livello globale, il reboot live-action ha già superato i 358 milioni.

Alle spalle dei draghi e dei vichinghi DreamWorks, troviamo il solido debutto di 28 giorni dopo. Il ritorno degli zombie ipercinetici di Danny Boyle apre con 30 milioni di dollari raccolti in 3.444 sale, in linea con le aspettative, e segna una media per sala di 8.710. Miglior apertura per il franchise, che ha incassato altri 30 milioni di dollari all'estero, portando il suo incasso globale iniziale a 60 milioni di dollari, e pareggiando il budget. Il primo capitolo della saga firmata da Alex Garland, 28 giorni dopo, aveva debuttato nel 2002 con 10 milioni di dollari, mentre il sequel del 2007, 28 settimane dopo, aveva incassato 9,8 milioni.

Una scena di Elio

Cosa succede a Pixar?

Un segnale preoccupante per Pixar arriva dal pubblico americano. La nuova fatica dello studio, Elio, debutta al terzo posto segnando un incasso di 21 milioni raccolti in 3.750 sale e una media di 5.600 dollari. Si tratta del peggior debutto nella storia della Pixar. L'avventura di un ragazzino che entra in contatto con gli alieni dopo essere stato scambiato per l'ambasciatore intergalattico della Terra puntava a un incasso tra i 25 e i 30 milioni di dollari. Il film, la cui produzione è costata 150 milioni di dollari, si è fermato a solo 14 milioni di dollari all'estero, per un totale globale catastrofico di 35 milioni di dollari. Problemi di qualità del film? Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Elio.

"Questo è un debutto debole per la Pixar", afferma David A. Gross, a capo della società di consulenza cinematografica FranchiseRe. "Sarebbero numeri solidi per un altro film d'animazione originale, ma questa è la Pixar, e per gli straordinari standard dello studio l'apertura è ben al di sotto della media."

Una scena di Lilo & Stitch

Dopo aver dominato a lungo le classifiche, sono in netto calo gli incassi di Lilo & Stitch. Il reboot live-action Disney raccoglie altri 9,7 milioni che lo portano a un totale domestico di 386,7 milioni e un totale globale di 910,3 milioni, e si si prepara a diventare il primo film del 2025 a superare il miliardo di incassi.

Quinto posto per Mission: Impossible - The Final Reckoning. Altri 6,5 milioni di incasso portano la pellicola interpretata dalla star Tom Cruise a superare i 178 milioni di incassi domestici, mentre il totale sfiora i 541 milioni. Ma c'è una precisazione importante da fare, come specifica World of Reel: l'action seriale con Tom Cruise è uno dei film più costosi mai realizzati, con un budget dichiarato di 400 milioni di dollari e per diventare profittevole per Paramount ci vorranno ancora un bel po' di milioni di incasso, dato che i proprietari delle sale cinematografiche trattengono metà dei proventi dei biglietti.