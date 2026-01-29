Dragon Trainer 2: icona de Il trono di spade sostituita da una star di Ted Lasso

Mancava un tassello a completare il cast di Dragon Trainer 2 e ora anche questo "problema" è stato brillantemente risolto. L'interprete di Ted Lasso Phil Dunster si è unito al sequel live-action attualmente in lavorazione in un ruolo chiave.

Dunster vestirà i panni dello scoppiettante Eret, l'autoproclamatosi "miglior cacciatore di draghi in circolazione", precedentemente doppiato dall'icona de Il trono di spade Kit Harrington nel sequel animato.

Lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo Dean DeBlois ha confermato ufficialmente l'inizio delle riprese con una foto su Instagram che ha anche svelato il logo dell'atteso sequel, che ricalcherà la versione originale animata.

Una scena di Dragon Trainer

Quali sorprese ci riserva il sequel di Dragon Trainer?

Phil Dunster affiancherà il cast di Dragon Trainer composto da Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn. Ólafur Darri Ólafsson è stato scelto per interpretare il cattivo principale del film, Drago Bludvist, mentre Cate Blanchett ha deciso di fare ritorno nella versione live-action dopo aver dato voce alla madre del protagonista, Valka, nell'originale animato.

Secondo Collider, "la scelta di Erek è perfetta, dato che è sicuro delle sue capacità di cacciatore di draghi tanto quanto Jamie (personaggio interpretato da Phil Dunster in Ted Lasso, ndr) lo è delle sue abilità di stella del football". Inizialmente, lavora al fianco di Drago per radunare e schiavizzare tutti i draghi, scontrandosi con Hiccup e Astrid. Dopo essersi reso conto di quanto sia spietato il suo capo, cambierà idea dopo che i suoi ex nemici lo salvano da morte certa per mano dello stesso Draco.

Potete leggere la nostra recensione di Dragon Trainer per saperne di più. Attualmente in fase di ripresa, Dragon Trainer 2 è atteso nei cinema a giugno 2027.