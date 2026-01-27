Dragon Trainer 2 in lavorazione, il logo del sequel svelato dal ciak

Emozionato e sorridente, il regista di Dragon Trainer svela il logo del sequel il primo giorno di riprese, l'arrivo del film live-action è previsto per il giungo 2027.

Non si è ancora spento l'eco del successo del remake live-action di Dragon Trainer che il sequel è già in lavorazione. Il cast è già all'opera sul set di Dragon Trainer 2 e il ciak diffuso in una immagine svela il logo del nuovo capitolo della saga vichinga.

Diretto da Dean DeBlois, già regista della saga animata DreamWorks, il remake live-action uscito nel 2025 vedeva protagonista Mason Thames nei panni di Hiccup, Nic Parker in quelli di Astrid, Gerard Butler in quelli di Stoick e Nick Frost in quelli di Skaracchio. Il cast al completo farà ritorno nel sequel dopo che i numeri del botteghino hanno confermato l'affezione del pubblico alla saga, garantendo un incasso globale di 636,6 milioni di dollari e un gradimento del pubblico del 97% su Rotten Tomatoes. L'uscita del sequel è fissata per il giugno 2027.

Nell'attesa il regista e sceneggiatore Dean DeBlois ha condiviso un'immagine del dietro le quinte che lo ritrae sorridente il primo giorno delle riprese di Dragon Trainer 2. La foto rivela un nuovo look del logo del film, che per la prima volta appare in rosso. La didascalia recita: "Di nuovo in sella! Primo giorno di riprese principali di DT2! L'avventura ha inizio..."

Il cast si amplia con l'arrivo di vecchie e nuove star

Mason Thames e Nico Parker in una scena

La nostra recensione del live action Dragon Trainer ha messo in evidenza i punti di forza della pellicola che ha conquistato un posto speciale nel cuore dei fan.

Il sequel vede confermato il ritorno di Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler e Nick Frost oltre a quello di Julian Dennison nei panni di Gambedipiccia, Bronwyn James in quelli di Testabruta Thorston, Gabriel Howell nel ruolo di Moccicoso ed Harry Trevaldwyn nei panni di Testaditufo Thorston. Dopo molte speculazioni, è stato confermato anche il ritorno di Cate Blanchett nel ruolo di Valka, la madre di Hiccup che l'attrice premio Oscar aveva doppiato nella saga animata.

Anche il villain del sequel ha finalmente un volto: a interpretare Drago Bludvist sarà Ólafur Darri Ólafsson, che in precedenza ha doppiato Ragnar la Roccia in Dragon Trainer - Il mondo nascosto. Si è parlato, inoltre, di un nuovo personaggio di nome Eret, che sarà un'aggiunta significativa al prossimo adattamento, ma non è stata ancora svelata l'identità del suo interprete.

Dragon Trainer 2 adatterà la storia dell'omonimo film d'animazione del 2014 e avrà l'opportunità di consolidare ulteriormente il successo commerciale del franchise.