1917, Sam Mendes: "Lo streaming? Sta ai registi fare film che il pubblico voglia vedere al cinema"

Nella notte del trionfo di 1917 ai Golden Globe 2020, il regista Sam Mendes si dimostra ottimista di fronte allo strapotere dello streaming, ammettendo che sta ai registi fare film che il pubblico voglia vedere al cinema.

1917: George MacKay in una trincea

A sorpresa, il dramma bellico 1917 ha battuto le pellicole targate Netflix ai Golden Globes conquistando il premio per il miglior film drammatico e quello per la miglior regia. Il virtuoso 1917 è realizzato dando l'illusione di un unico piano sequenza grazie al mirabolante intervento del direttore della fotografia Roger Deakins. Il film racconta la storia di due giovani soldati inglesi, interpretati da George MacKay e Dean-Charles Chapman, a cui viene affidata una missione impossibile: consegnare un messaggio in territorio nemico superando le trappole mortali poste dall'esercito nemico. Il cast include le star Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch.

Qui trovate la nostra recensione di 1917. Per Sam Mendes questo è il secondo Golden Globe per la regia dopo quello vinto per American Beauty. Di fronte alla crisi del cinema tradizionale e allo strapotere di Hollywood, il regista si rivela ottimista e dichiara:

"Questo è un momento grandioso per questo film. E' difficile fare film senza una grande star come protagonista, e convincere la gente ad andare al cinema. Spero davvero che questo significhi che le persone si convincano e vedano per cosa è stato pensato il grande schermo."

Con l'impresa tecnica di 1917, Sam Mendes non si dà per vinto e incita i colleghi a seguire le sue orme: "Sono ottimista. Credo che stia a noi registi più che altro, dobbiamo fare film che abbiano bisogno di essere visti al cinema. Se non li vedete al cinema, vi perderete qualcosa. Questa è la vera sfida. I registi devono essere ambiziosi: usate il Surround Sound e l'Imax nelle loro massime capacità". Qui trovate tutti i vincitori dei Golden Globe 2020.