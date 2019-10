1917: un nuovo trailer del film diretto da Sam Mendes

1917 ha un nuovo trailer che mostra delle sequenze inedite dell'atteso lungometraggio diretto da Sam Mendes in arrivo nelle sale cinematografiche il 25 dicembre.

Il video mostra i due giovani soldati britannici che ricevono la missione di attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio da cui dipende la vita di centinaia di soldati.

I due ragazzi vengono quindi mostrati tra trincee, esplosioni, sparatorie e rischi mortali mentre cercano di raggiungere la destinazione.

Sam Mendes, il regista premio Oscar di Skyfall, Spectre e American Beauty, propone così la sua visione dell'anno cruciale della prima guerra mondiale, il 1917.

Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay di Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman di Game of Thrones) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

1917 è diretto da Sam Mendes, che ha scritto la sceneggiatura con Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful di Showtime). Il film è prodotto da Mendes e Pippa Harris (Revolutionary Road, Away We Go) per le loro produzioni Neal Street, Jayne-Ann Tenggren (produttore associato, Spectre), Callum McDougall (produttore esecutivo, Mary Poppins Returns, Skyfall) e Brian Oliver (Rocketman, Black Swan).

Il montaggio è firmato da Lee Smith e la fotografia è firmata dal leggendario Roger Deakins, già collaboratore di Mendes in occasione di Revolutionary Road, Jarhead e Skyfall.