007, una star di House of the Dragon sarà il prossimo cattivo di James Bond?

Il nuovo capitolo di James Bond comincia a prendere forma e, mentre cresce l'attesa per conoscere il prossimo interprete di 007, iniziano a circolare anche i primi possibili nomi per il ruolo dell'antagonista. Tra questi ci sarebbe Ewan Mitchell, volto ormai riconoscibile di House of the Dragon, dove interpreta il tormentato e spietato Aemond Targaryen.

Da Aemond Targaryen a 007

Secondo un'indiscrezione riportata dal Sun e ripresa da The Independent, l'attore britannico sarebbe infatti tra le opzioni considerate da Amazon per il nuovo film della saga. Al momento non ci sono conferme ufficiali sul casting, né da parte di Mitchell né da Prime Video.

Una scena di House of the Dragon con Mitchell

Eppure Ewan Mitchell, 29 anni, avrebbe attirato l'attenzione dei produttori proprio grazie alla combinazione tra una carriera già piuttosto ricca e una fama ancora lontana da quella delle grandi star hollywoodiane. Una fonte citata dal Sun sostiene che l'attore sarebbe "l'opzione perfetta per Amazon" perché ha già costruito un curriculum interessante senza essere ancora un interprete affermato al livello di altri nomi accostati alla saga.

Secondo la stessa fonte, la produzione starebbe cercando "un nome emergente piuttosto che una star affermata", insieme a un interprete dotato di "un look molto particolare".

Se l'indiscrezione fosse confermata, Mitchell potrebbe quindi trovarsi nuovamente a interpretare un personaggio dall'altra parte della barricata rispetto al protagonista. Aemond Targaryen, infatti, è diventato uno dei principali antagonisti di House of the Dragon, trasformando l'attore in uno dei volti più riconoscibili della nuova generazione di interpreti britannici.

Il ruolo in House of the Dragon non è l'unico elemento del curriculum di Mitchell che avrebbe attirato l'attenzione. L'attore ha recitato anche in The Last Kingdom e World on Fire, oltre ad aver fatto parte del cast di Saltburn, il film del 2023 diretto da Emerald Fennell.

Il suo possibile coinvolgimento in Bond 26 arriverebbe inoltre in un momento in cui la produzione sembra orientata verso un cast più giovane.

Questo potrebbe mettere in dubbio il ritorno di alcuni interpreti già presenti nell'era di Daniel Craig, tra cui Ralph Fiennes e Rory Kinnear. Non è però chiaro se Amazon abbia effettivamente deciso di escludere i personaggi già conosciuti dal pubblico o se si tratti soltanto di una direzione emersa dalle prime indiscrezioni sul casting.

Chi sarà il nuovo James Bond?

Il ruolo di 007 resta naturalmente il tassello più atteso. Al momento Jack Lowden, protagonista di Slow Horses, viene indicato come uno dei favoriti, mentre tra gli altri nomi circolati figurano Jack Barton di Heartstopper e Callum Turner.

Una scena di 007

La produzione, secondo le indiscrezioni, starebbe però cercando un interprete britannico relativamente sconosciuto, possibilmente tra la fine dei vent'anni e l'inizio dei trenta. Una direzione che coincide con il pensiero espresso negli ultimi mesi da Debbie McWilliams, storica casting director della saga, responsabile della scelta di Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

McWilliams ha sottolineato l'importanza di mantenere il mistero intorno a Bond, sostenendo che il pubblico dovrebbe conoscere il meno possibile la vita privata dell'attore che lo interpreta. "Vogliamo sapere il meno possibile di loro personalmente, perché è questo che sono le spie", aveva spiegato.

A guidare il progetto sarà Denis Villeneuve, che dovrebbe iniziare a lavorare al film dopo l'uscita di Dune: Part Three a dicembre. La sceneggiatura è stata affidata a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Proprio Knight ha recentemente lasciato intendere che il nuovo James Bond sarebbe già stato scelto. Interrogato da Radio 4, lo sceneggiatore ha spiegato di aver scritto il film tenendo conto, almeno in parte, dell'attore destinato a interpretare 007. "È un po' entrambe le cose. È più semplice se sai chi è quella persona, ma devi comunque scrivere il personaggio, non l'attore", ha dichiarato.

Knight non ha però rivelato il nome del nuovo Bond. E, almeno per il momento, neppure quello del suo possibile avversario. Se l'indiscrezione su Ewan Mitchell dovesse trovare conferma, per l'attore sarebbe un altro ruolo da antagonista di grande visibilità dopo Aemond Targaryen, questa volta però sul grande schermo e contro il nuovo James Bond.