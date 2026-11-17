Quattordici anni prima di essere scelto come nuovo 007, l'attore aveva già manifestato il desiderio di raccogliere l'eredità di Daniel Craig, all'epoca, però, riteneva che Bond dovesse avere un passato tormentato e non essere un semplice agente dall'aspetto troppo giovane e impeccabile.

Robert Pattinson aveva immaginato di diventare James Bond molto prima che il suo nome entrasse concretamente nella corsa per il ruolo. Nel 2012, quando era ancora reduce dal successo di Twilight e Daniel Craig si preparava a tornare nei panni dell'agente segreto con Skyfall, l'attore aveva già confessato di essere interessato a interpretare il personaggio. Con una condizione: non avrebbe voluto indossare lo smoking di 007 troppo presto.

"Dopo Daniel Craig, Bond deve avere qualche cicatrice"

In un'intervista concessa alla testata britannica Shortlist nell'estate di quell'anno, Robert Pattinson aveva risposto senza esitazioni alla domanda sulla possibilità di diventare il successore di Craig: "Sì, decisamente, ma tra una ventina d'anni". Una dichiarazione che, riletta oggi, assume un significato curioso: l'attore ha aspettato quattordici anni, sei in meno rispetto alla sua previsione iniziale, prima di ottenere il ruolo.

Il sorriso di Robert Pattinson

Nel 2012 Pattinson aveva già un'idea piuttosto precisa di come avrebbe dovuto essere il successore di Daniel Craig. Non immaginava un giovane agente elegante e senza un passato, ma un uomo segnato dalle proprie esperienze, con qualche ferita visibile e una storia personale da portare sullo schermo. "Penso che non ci sarebbe niente di peggio di un Bond dall'aspetto fresco e giovanissimo. Sarebbe l'idea peggiore del mondo", aveva spiegato. Secondo l'attore, dopo Craig il personaggio avrebbe dovuto conservare "un po' di vissuto", evitando di essere reinventato come un giovane rampollo aristocratico.

Pattinson aveva persino scherzato sulle difficoltà che avrebbe comportato un'interpretazione del genere: se la produzione avesse davvero voluto affidargli un Bond molto giovane, avrebbe dovuto renderlo tormentato fin dalle prime scene. "Dovrei girare il primo film con un braccio solo o qualcosa del genere", aveva ironizzato.

Un commento che restituisce bene la sua idea del personaggio: un agente segreto la cui identità non può prescindere dalle esperienze che lo hanno trasformato, e che non dovrebbe essere ridotto alla sola immagine impeccabile di 007.

Da Twilight al nuovo 007: il sogno diventa realtà

La previsione dei vent'anni si è rivelata più lunga del necessario. Pattinson è stato scelto come nuovo James Bond, raccogliendo l'eredità di Daniel Craig dopo No Time to Die. Sarà il primo interprete dell'agente segreto nell'era di Amazon MGM Studios, nuova proprietaria del franchise.

Robert Pattinson sul set

L'attore avrebbe superato la concorrenza di altri nomi accostati al ruolo durante le selezioni finali, tra cui Jack Lowden, Callum Turner, Josh O'Connor e Nicholas Hoult. A dirigere il film sarà Denis Villeneuve, che ha già lavorato con Pattinson in Dune: Parte Tre.

Dopo l'annuncio, l'attore ha definito l'incarico un privilegio straordinario: "James Bond è uno dei personaggi più leggendari della storia del cinema e ricevere la fiducia necessaria per interpretare 007 è l'onore di una vita. Dire che questo ruolo è un sogno che si avvera sarebbe riduttivo. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che ci aspetta".

Anche Villeneuve ha accolto con entusiasmo la scelta, ricordando che, nonostante il talento degli interpreti coinvolti nella selezione, per il ruolo può esserci un solo 007. Il regista ha descritto Pattinson come un attore dotato dello spirito senza tempo di Bond, ma capace di portare qualcosa di completamente nuovo al personaggio.

Il progetto sarà prodotto da Amy Pascal, già coinvolta nella saga di Spider-Man e in diversi film di 007, insieme a David Heyman, produttore della serie cinematografica di Harry Potter. Tanya Lapointe ricoprirà invece il ruolo di produttrice esecutiva.

La sceneggiatura è affidata a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Per Robert Pattinson si apre così una nuova fase della carriera, dopo aver attraversato generi e personaggi molto diversi: dal successo planetario di Twilight al cinema d'autore, passando per il Cavaliere Oscuro di Matt Reeves.

La sua intervista del 2012 dimostra che l'interesse per Bond non è nato soltanto quando si è presentata concretamente l'opportunità. Già allora Pattinson pensava a un agente segreto con qualche cicatrice in più. E, a quanto pare, il momento giusto per interpretarlo è arrivato prima del previsto.