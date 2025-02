Young Sheldon: 5 curiosità sull'ultima stagione della serie spin-off di The Big Bang Theory

La serie prodotta e narrata da Jim Parsons è disponibile su Infinity+, anche in cofanetto con la settima ed ultima stagione. Per l'occasione vi sveliamo alcuni aneddoti.

Un altro capitolo del brand The Big Bang Theory si chiude ufficialmente con il cofanetto completo della settima ed ultima stagione dello spin-off Young Sheldon, disponibile su Infinity+. Per l'occasione siamo andati a scovare cinque curiosità ed aneddoti sulla serie prequel del personaggio interpretato da Jim Parsons, in modo da farvi avere un quadro completo su questo universo narrativo che... sorpresa, non finisce qui!

1. Il (primo) matrimonio di George e Mandy

Verso un altro spin-off

La serie voluta e prodotta dallo stesso interprete del Dr. Sheldon Cooper in The Big Bang Theory insieme ai creatori Chuck Lorre e Steven Molaro, è giunta al termine del proprio viaggio ma, come accennavano, il suo mondo non si conclude ancora. I personaggi - conosciuti e amati dai fan - di Georgie (Montana Jordan) e Mandy (Emily Osment) in questo prequel hanno dato vita ad un sequel, intitolato ironicamente Georgie and Mandy's First Marriage e che vede il ritorno come guest star di alcuni degli amati protagonisti come Mary (Zoe Perry) e Nonna Connie (Annie Potts).

2. Sheldon va alla Caltech

Iain Armitage oramai è cresciuto col personaggio

La settima ed ultima stagione di Young Sheldon non poteva che concludersi così, ovvero con la preparazione del personaggio titolare a partire per il college. La Caltech, dove è infatti entrato a soli 14 anni confermando la propria genialità, in un ambiente universitario che fosse alla sua altezza e che non basasse tutto su sport e religione come il Texas. Il romanzo di formazione del protagonista si conclude quindi con il passaggio dall'infanzia all'età adulta, ancor più difficile da affrontare per il nostro protagonista preso dalle proprie idiosincrasie e per il suo sentirsi (essere) superiore alla media.

3. The George Factor

Una sequenza del funerale

Finalmente, dove aver iniziato a seminare le basi nella quinta stagione, arriviamo all'epilogo più doloroso per Sheldon, ovvero la morte di uno dei genitori. Un evento che segna inevitabilmente qualunque adolescente e che lo farà ancora di più con il nostro genio incompreso, dato il suo rapporto altalenante con George Senior (Lance Barber) fino alla fine. Gli ultimi episodi della stagione mostrano proprio l'elaborazione del lutto che viene affrontata in modo diverso da ognuno dei membri della famiglia.

4. Il ritorno di Jim Parsons

Un doppio cameo speciale nel series finale di Young Sheldon

La stagione finale non poteva non far tornare all'ovile colui che ha voluto, prodotto e fatto da voce narrante per sette anni. Stiamo parlando di Jim Parsons che insieme a Mayim Bialik appare nell'atto conclusivo anche davanti alla macchina da presa, riprendendo i ruoli iconici di Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler da adulti. Un altro passaggio quasi inevitabile per chiudere perfettamente il cerchio dove tutto è iniziato.

5. Tradimento, oppure no?

Il personaggio titolare indossa l'iconica maglietta

Il capitolo conclusivo di Young Sheldon ha modificato un ricordo del protagonista riguardo alla sua adolescenza, quando scoprì il padre a letto con un'altra donna come segnale dei suoi molteplici tradimenti prima della sua dipartita. In realtà in questo caso ci viene detto che si tratta di un gioco di ruolo erotico tra i genitori in camera da letto. Tra l'altro questo "incidente" aveva dato vita al suo dover bussare sempre tre volte prima di entrare in una stanza, per evitare altri spiacevoli "incontri".