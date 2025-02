Young Sheldon 7: quel dettaglio che la riconnette a The Big Bang Theory (e ci dice che è finita per sempre)

Young Sheldon, la serie spin-off di The Big Bang Theory, si è chiusa con la settima stagione al massimo del suo successo. La scelta della CBS è parsa strana a molti, ma, come spiegato dai produttori, era il momento giusto per chiudere perchè era stato raggiunto il punto esatto in cui Young Sheldon si riconnette alla serie madre.

L'età di Sheldon è stata determinante per la fine di Young Sheldon

Young Sheldon: Iain Armitage in una sequenza

I 14 episodi che compongono la stagione 7 di Young Sheldon (tutti disponibili in streaming su Infinity+) sono gli ultimi che il pubblico vedrà della serie con Iain Armitage. Mai dire mai nel mercato televisivo e cinematografico di oggi, ma, almeno per il momento, i produttori paiono irremovibili. La scelta è stata spiegata da Steve Holland durante la premiére della settima stagione, e sarebbe giustificata da un dettaglio che riconnette Young Sheldon direttamente a The Big Bang Theory. "Ci sono alcune cose che sappiamo che accadranno nella vita di Sheldon a 14 anni" ha spiegato il produttore esecutivo. "Abbiamo parlato del futuro dello show, di come sarebbe stato. Questo è il momento giusto perché la storia arrivi alla sua fine, perché sappiamo che a 14 anni Sheldon va alla Caltech".

Gli spettatori che conoscono The Big Bang Theory, infatti, ricorderanno che, come viene spiegato nella comedy, Sheldon Cooper comincia a lavorare alla Caltech prorio a 14 anni.

Questa versione è stata confermata anche da Chuck Lorre, ideatore di entrambe le serie tv: "In Young Sheldon, abbiamo raggiunto il momento in cui Iain Armitage ha 14 anni. Sta crescendo davvero molto. Abbiamo raccontato la storia di Sheldon, ma il resto del percorso che porta a The Big Bang Theory avviene proprio alla Caltech in California. Seguire la sua vita dagli 8 ai 14 anni ci è sembrata la scelta più giusta e naturale".

La fine di Young Sheldon è stata una decisione contestata

Non soltanto il pubblico, a contestare la decisione di chiudere Young Sheldon è stata anche una parte del cast. Annie Potts, che nella serie spin-off interpreta la "nonnina" Connie, ha dichiarato: "Sono rimasta scioccata. Siamo tutto ciò che la gente guarda su TikTok, oltre a qualche ricetta di pasta. Mi è sembrata una scelta d'affari davvero stupida".