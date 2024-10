Georgie & Mandy's First Marriage: in arrivo nuovi episodi dello spinoff di Young Sheldon

La CBS ha ordinato una stagione completa di 22 episodi per Georgie & Mandy's First Marriage, la serie spinoff di Young Sheldon.

Due successi su due per le nuove serie della CBS in autunno. Dopo aver rinnovato la serie drammatica Matlock dopo due messe in onda, la rete ha aggiunto altri episodi della commedia Georgie & Mandy's First Marriage. Lo spinoff di Young Sheldon avrà una stagione completa di 22 episodi.

Degli ascolti straordinari

La notizia arriva dopo un forte inizio di ascolti per la commedia multicamera. Secondo i dati interni di VideoAmp e Paramount+ (la CBS ha una disputa contrattuale con Nielsen), il primo episodio ha ottenuto 10,6 milioni di spettatori multipiattaforma nei primi sette giorni, in crescita rispetto alla prima stagione finale di Young Sheldon a febbraio.

A ciò è seguito un solido risultato nella seconda settimana, con Georgie & Mandy's First Marriage che ha perso solo il 2,4% rispetto alla prima visione lineare in Live+Same Day, andando a braccetto con Matlock per il titolo di programma di intrattenimento più visto il giovedì (e al secondo e terzo posto per quello della settimana dietro a Tracker della CBS).

Essendo una sitcom multicamera, Georgie & Mandy's First Marriage è ancora in produzione e si possono realizzare altri episodi oltre all'ordine iniziale di 13 episodi. Ora ne verranno realizzati 22, un ordine per un'intera stagione sempre più raro a causa dei tagli al budget delle emittenti. (Matlock doveva originariamente debuttare nel 2023-24, quindi la sua prima stagione era già stata completata, rendendo il rinnovo della seconda stagione l'unica opzione possibile).

Riprendendo da dove si era interrotto il prequel di The Big Bang Theory, Young Sheldon, Georgie & Mandy's First Marriage, interpretato da Montana Jordan e Emily Osment, è stato creato e prodotto da Chuck Lorre, Steven Molaro e Steve Holland.

"Con il successo strepitoso di The Big Bang Theory e Young Sheldon, siamo stati subito entusiasti quando Chuck, Steven e Steve ci hanno proposto di esplorare ulteriormente questo mondo attraverso Georgie & Mandy's First Marriage", ha dichiarato Amy Reisenbach, Presidente della CBS Entertainment. "L'accoglienza entusiastica del pubblico ha dimostrato l'enorme fascino di questi personaggi e non vediamo l'ora di vedere tutto il divertimento esilarante che questa stagione indubbiamente offrirà".

Georgie & Mandy's First Marriage segue Georgie (Jordan) e Mandy (Osment) mentre crescono la loro giovane famiglia in Texas e affrontano le sfide dell'età adulta, della genitorialità e del matrimonio. Nel cast anche Rachel Bay Jones, Will Sasso, Dougie Baldwin e Jesse Prez.