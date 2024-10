Georgie & Mandy: dov'è Sheldon durante la serie e perché non appare mai?

Con l'inizio di Georgie & Mandy's First Marriage, l'assenza di Sheldon Cooper non è passata inosservata, ma c'era una buona ragione per cui lo spin-off di Young Sheldon non ha incluso il fratellino di Georgie.

La premiere della nuova serie ha presentato brillantemente le principali trame della sitcom, introducendo nuovi personaggi come Ruben e ampliando quelli che erano apparsi solo brevemente in precedenza, come Connor. La permanenza di Georgie e Mandy dai McAllister ha inevitabilmente reso Jim e Audrey più centrali, e ha persino riportato brevemente in scena due ex star di Young Sheldon con il cameo di Meemaw e Mary.

Tutto ciò ha comunque messo in evidenza l'evidente assenza di Sheldon, soprattutto alla luce dell'imminente apparizione di Missy anticipata nel prossimo episodio.

Young Sheldon 5: una scena della quinta stagione

Dov'è Sheldon Cooper?

Il fatto che Georgie & Mandy's First Marriage si concentri su Georgie, dopotutto, rende tutti i Cooper una parte importante della storia, e il futuro fisico Premio Nobel fino a poco tempo fa era stato al centro sia di The Big Bang Theory che di Young Sheldon, rendendo la sua assenza in Georgie & Mandy's First Marriage particolarmente evidente. Tuttavia, la sua assenza non poteva essere evitata sulla base di ciò che le serie precedenti avevano già stabilito.

Una delle principali trame della settima stagione di Young Sheldon si è concentrata sulla scelta della scuola di specializzazione da parte di Sheldon, dopo che nel finale della sesta stagione aveva cercato di migliorare le sue domande di ammissione trovando un programma estivo da frequentare all'ultimo minuto.

Mentre la stagione finale aveva moltissime trame secondarie, tra cui la storia del tradimento di George, ormai smentita, e la sua morte prematura, il prequel di The Big Bang Theory avrebbe dovuto concludersi con Sheldon che si allontanava da Medford per andare al Caltech per la sua specializzazione. Infatti, Sheldon ha 14 anni ed è assente dalla premiere di Georgie & Mandy's First Marriage perché si trova proprio al Caltech in California.