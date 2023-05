Young Sheldon 5: l'eredità di The Big Bang Theory e il fattore George

Quando è arrivato in tv oramai 6 anni orsono Young Sheldon, lo spin-off di The Big Bang Theory voluto fortemente prima di tutto dal suo protagonista Jim Parsons, ci si chiedeva se avrebbe saputo raccogliere l'eredità della serie madre. Ora possiamo dire che non ha raggiunto le vette del serial originale in tutto il mondo, ma rimane un solido punto fermo nella programmazione di CBS tanto da essere rinnovato di due stagioni alla volta e non avere per il momento nessuna intenzione di lasciare il palinsesto. Trasformare una friendly comedy in una family comedy sembrava impossibile, eppure Chuck Lorre e soci ci sono riusciti, insieme allo stesso Parsons che è anche produttore oltre che voce narrante. Arrivati alla quinta annata, ora disponibile su Infinity+, però, non si tratta solo di eredità, ma di quello che potremmo chiamare il "fattore George", che caratterizza questa stagione e ci avvicina ad un evento molto importante nella vita di Sheldon.

L'eredità di The Big Bang Theory

Young Sheldon 5: Ian Armitage in una scena

Questo quinto ciclo di episodi prima di tutto ci fa ritrovare i giovani protagonisti - Iain Armitage e Raegan Revord - cresciuti e nel pieno della pubertà: Sheldon dovrà combattere con un certo brufolo e Missy attraverserà quella che i genitori definiranno "periodo ribelle" in cui inizia a dare i primi segnali che la vedranno provare a scappare di casa più volte. Questo permette alcuni rimandi e easter eggs alla serie originale, per confermare di averne preso in tutto e per tutto l'eredità pur se con un diverso formato (da comedy multicamera con pubblico dal vivo a comedy single camera pre-registrata). I riferimenti al futuro non sono però gli unici e questa stagione inizia per davvero a gettare le basi di avvenimenti decisivi le cui conseguenze saranno visibili anche nella successiva. Questo perché in fondo avevamo lasciato nel finale precedente George Senior (Lance Barber) pronto a tradire la moglie Mary (Zoe Perry, lo ricordiamo nella realtà figlia dell'interprete della signora Cooper da anziana) ubriaco con la vicina e amica Brenda (Melissa Peterson) quando ha una fitta al cuore.

The Big Bang Theory e Young Sheldon: quando smart è stato il nuovo sexy in tv

Il fattore George

Young Sheldon 5: un momento della quinta stagione

Tutti elementi ed indizi che strizzano l'occhio al futuro: George che tradirà ripetutamente Mary finché non sarà proprio un infarto a portarlo via dalla sua famiglia quando i ragazzi sono ancora giovani. Una figura paterna che segna indelebilmente tutti e tre i Cooper, e soprattutto Sheldon con cui ha sempre avuto un rapporto altalenante visto anche quanto era legato alla madre. Un risvolto decisamente dark in Young Sheldon proprio come accadde al padre di Marshall in How I Met Your Mother. Dall'altro lato il (presunto) triangolo diventerà un quadrangolo con l'avvicinarsi sempre più di Mary al pastore Jeff (Matt Hobby), per il quale oramai la donna lavora in modo continuativo. Mentre Nonna Connie (Annie Potts) prova ad indagare su quanto sta accadendo al matrimonio della figlia, avrà un'altra gatta da pelare in famiglia.

Young Sheldon 5: una foto sdi scena

Questo perché, quando sembra che Mary sia di nuovo incinta, sarà la nuova arrivata Mandy (l'apprezzata new entry Emily Osment) ad aspettare un bambino da Georgie Jr. (Montana Jordan), che le aveva detto di avere tutt'altra età e non di frequentare ancora al liceo. Questa gravidanza inaspettata e giovanile darà inizio alla (futura) numerosa famiglia del fratello maggiore di Sheldon con cui più avanti lui non parlerà più (ma si riappacificheranno come sappiamo al suo matrimonio come abbiamo visto in The Big Bang Theory, dove aveva il volto di Jerry O'Connell).

The Big Bang Theory: i 10 momenti migliori della sit-com nerd

Amori e dissapori

Young Sheldon 5: una scena della quinta stagione

Le due coppie saranno quindi centrali nella quinta stagione di Young Sheldon e dovranno trovare un compromesso per andare avanti e sopravvivere, o altrimenti soccombere. E potremmo assistere all'inizio della fine (forse) per il matrimonio di Mary e George Senior anche grazie all'intensa (ma sempre comica) interpretazione di Zoe Perry e Lance Barber. Che Sheldon diventi quasi meno protagonista in questi nuovi 22 episodi? Non esattamente, ma l'ingresso nel cast regolare di Billy (Wyatt McClure), il figlio di Brenda, ci dice che la donna non se ne andrà tanto presto dalla vita dei Cooper. Inoltre le storyline che riguardano i due George (Senior e Junior) e che segneranno la vita di Sheldon hanno bisogno del loro spazio per seminare cose che vedremo in futuro. Intanto la serie è stata rinnovata fino alla settima stagione, quindi ad maiora - espressione che usiamo non a caso dato che nel sesto ciclo di episodi potremmo vedere Sheldon trasferirsi dal Texas alla Caltech in California, proprio la scuola che gli ha cambiato la vita e lo ha portato a conoscere i suoi futuri coinquilini e migliori amici.