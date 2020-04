X-Men: I 15 personaggi più memorabili del franchise mutante

X-Men: Apocalypse - Alexandra Shipp, Oscar Isaac e Olivia Munn in una foto tratta dal film

Non vi è alcun dubbio in merito: l'acquisto dei diritti cinematografici degli X-Men fu un vero colpo di genio da parte della 20th Century Fox, da un punto di vista puramente numerico.

Quello dei mutanti è infatti un microcosmo particolarmente vasto e fertile dell'universo fumettistico della Marvel Comics, a livello sia di personaggi che di periodi storici.

Nel corso di vent'anni e dodici film (il tredicesimo, che chiuderà la saga della Fox, deve ancora uscire) sono numerosi gli eroi e i villain che hanno popolato l'universo cinematografico degli X-Men. La classifica che segue intende omaggiare alcune di queste incarnazioni cinematografiche, in attesa dei prossimi film, ecco 15 personaggi più memorabili del franchise mutante.

X-men

15. Domino

Deadpool 2: Zazie Beetz in una scena del film

Capace di alterare le probabilità per avere la fortuna dalla propria parte, la carismatica mercenaria è da alcuni decenni uno dei personaggi più affascinanti dell'universo Marvel, solitamente insieme ai membri di X-Force o a Cable, di cui è stata l'amante. La versione cinematografica di Domino, vista in Deadpool 2, ha inevitabilmente semplificato la biografia del personaggio, ma ciò non ha smorzato il suo fascino, incarnato da Zazie Beetz e capace di fungere da efficace contrappunto al sarcasmo debordante di Wade Wilson. Dopo l'acquisto della Fox da parte della Disney è avvolto nel dubbio il suo eventuale ritorno, ma considerata la natura autoironica dell'universo di Deadpool c'è ancora speranza.

14. Cable

Deadpool 2: Josh Brolin in un momento del film

Nei fumetti è un personaggio a dir poco complesso: figlio di Ciclope e Madelyne Pryor (un clone di Jean Grey), Nathan Summers/Cable fu infettato da piccolo con un virus tecnorganic, e per curarlo i genitori dovettero mandarlo nel futuro. Cresciuto in un avvenire distopico dominato da Apocalisse, Nathan è poi tornato nella nostra epoca, divenendo un mercenario che lotta per far sì che il mondo che lui ha conosciuto non si avveri. Al cinema la sua biografia non è così complessa, ma rimane l'idea dell'uomo venuto dal futuro per fermare una catastrofe, e Josh Brolin (già interprete di Thanos nel Marvel Cinematic Universe, come sottolinea il film stesso) ha il carisma granitico necessario per renderlo un avversario all'altezza delle battute al fulmicotone di Deadpool.

13. Negasonic Teenage Warhead

Deadpool 2: Brianna Hildebrand in un momento del film

Raro esempio di personaggio poco interessante sulla carta che il cinema ha nettamente migliorato: merito della performance di Brianna Hildebrand e della fantasia degli autori del primo film di Deadpool, che decisero di usarla solo per il nome, salvo poi rendersi conto che i suoi poteri fumettistici (telepatia e precognizione) non corrispondevano alla connotazione più esplosiva del suo appellativo, Negasonic Teenage Warhead, un omaggio dello sceneggiatore Grant Morrison all'omonima canzone. Tramite un accordo con la Marvel (che in cambio ottenne il permesso di usare Ego il Pianeta Vivente in Guardiani della Galassia Vol. 2), fu possibile rendere la giovane più letale, un dettaglio che rese ancora più divertente la dinamica tra lei e Wade Wilson.

12. David Haller

Legion: un'immagine della serie

Dal grande schermo passiamo al piccolo, grazie al bizzarro protagonista di Legion: David Haller è il figlio di Charles Xavier, di cui ha ereditato in parte i notevoli poteri psichici, ed è anche affetto da disturbi della personalità, combinazione che lo rende molto pericoloso il più delle volte. Dan Stevens, interprete di David nella serie televisiva andata in onda dal 2017 al 2019, è riuscito a dare al personaggio quel giusto mix di fascino e follia, consentendoci di tifare per lui per svariati episodi prima di giungere alla scioccante, magnifica conclusione che ha dettato il corso dell'annata finale: in realtà era lui il cattivo, fin dall'inizio.

X-23

Logan: Dafne Keen in una foto del film

Laura Kinney/X-23 è il clone di Wolverine (anche se nei fumetti fu poi svelato che è effettivamente sua figlia), e come tale possiede i poteri del mutante canadese: sensi ipersviluppati, fattore rigenerante e artigli. Questo la rende, nell'incarnazione cinematografica, un bersaglio di non poco conto per la Transigen, che vuole recuperarla dopo che lei è fuggita, e un'alleata preziosa per Logan, invecchiato e indebolito. A rendere particolarmente struggente l'addio cinematografico di Wolverine è il suo rapporto con Laura, interpretata con grinta e poliglottismo dall'attrice inglese Dafne Keen, una forza della natura che speriamo tuttora di rivedere in altri film, anche dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney.

10. Sabretooth

Liev Schreiber in una scena del film X-Men - Le origini: Wolverine

Fratellastro - nella continuità cinematografica - ed arcinemico di Wolverine, Victor Creed/Sabretooth ha poteri simili (guarigione rapida, sensi potenziati) e un lato bestiale più pronunciato, come si può evincere dal piacere che prova quando uccide le persone. Nel primo X-Men, uscito nel 2000, il personaggio è poco più di una spalla, con poche battute e poca personalità (l'attore/stuntman Tyler Mane fu scelto principalmente per la sua prestanza fisica), ma in X-Men - Le origini: Wolverine è un antagonista di tutto rispetto, con le terrificanti fattezze di Liev Schreiber (scritturato su consiglio di Hugh Jackman, che interpreta Wolverine): folle, sanguinario e carismatico, il classico cattivo che tutti amano odiare. Si vocifera che la versione di Schreiber potrebbe tornare nel terzo lungometraggio dedicato alle avventure in solitario di Wolverine, e possiamo affermare che l'idea non ci dispiace affatto.

9. William Stryker

X-Men 2: Brian Cox è William Stryker

Ecco un ottimo esempio di "tradimento" della fonte cartacea capace di produrre risultati più che soddisfacenti. Chi ha letto la graphic novel Dio ama, l'uomo uccide conosce un William Stryker molto diverso dall'uomo interpretato da Brian Cox, Danny Huston e Josh Helman: il personaggio creato da Chris Claremont è infatti un predicatore convinto che i mutanti siano un abominio, al punto da uccidere il proprio figlio quando questi è nato palesemente "diverso". Nel passaggio dalla pagina allo schermo Stryker è stato trasformato in uno scienziato militare, responsabile dell'esperimento che ha reso Wolverine un killer privo di memoria e capace di servirsi dei poteri illusionistici del figlio per assoggettare chiunque possa risultargli utile nel suo tentativo di eliminare tutti i non-umani. Tutte e tre le versioni cinematografiche sono efficaci, ma il migliore rimane Cox, scelto da Bryan Singer per via della sua interpretazione nei panni di Hannibal Lecter in Manhunter - Frammenti di un omicidio...

8. Bestia

Un primo piano di Kelsey Grammer in una foto promozionale per X-Men 3

Dopo l'allontanamento di Singer da quello che divenne X-Men: Conflitto Finale, la regia fu affidata a Matthew Vaughn, il quale preferì rinunciare all'incarico quando si rese conto di quanto poco tempo avesse a disposizione per completare il film. Prima di andarsene fece comunque una scelta di casting azzeccatissima, scritturando Kelsey Grammer, alias Frasier Crane, per il ruolo di Henry "Hank" McCoy, ossia la Bestia. Raramente attore e personaggio sono stati così in sintonia, poiché dietro il pelo blu di Hank si celano un'intelligenza ed un'eloquenza non troppo dissimili dallo stile di Grammer. Vaughn ha poi rimesso mano al personaggio in X-Men: l'inizio, puntando sul meno teatrale ma altrettanto bravo Nicholas Hoult per la versione più giovane, imbranata e meno pelosa. Il risultato è una doppia performance strepitosa che rappresenta nel modo giusto uno dei personaggi storici della serie a fumetti (Bestia fu uno dei primi cinque X-Men, nell'ormai lontano 1963).

7. Jean Grey

X-Men: Apocalypse: un primo piano di Sophie Turner nel primo trailer del film

Non è difficile capire perché i fan fossero ansiosi di vedere il terzo lungometraggio della saga dopo aver scoperto che si sarebbe ispirato in parte alla celeberrima Saga di Fenice Nera, un parto creativo di Claremont risalente all'epoca in cui Uncanny X-Men divenne una delle testate di punta della Marvel. Il film non ha soddisfatto tutte le aspettative, ma la delusione non è legata alla performance di Famke Janssen, che ha mostrato alla perfezione le varie sfaccettature di Jean Grey, telepate e telecineta i cui poteri possono avere conseguenze disastros* quando lei viene tentata dalla parte oscura della propria personalità. E dopo cinque film in cui Jean è stata rappresentata dal fascino conturbante della Janssen, è stato apprezzabile anche il lavoro di Sophie Turner, interprete di una versione più giovane in X-Men: Apocalisse e X-Men: Dark Phoenix.

6. Nightcrawler

X-men 2: un wallpaper di Alan Cumming

Nel mondo degli X-Men, Kurt Wagner alias Nightcrawler è un meraviglioso paradosso, in quanto uomo devoto a Dio - nei fumetti ha anche studiato per diventare prete - ma segnato da un aspetto demoniaco (con annessa nuvola di zolfo quando usa il teletrasporto), merito dei genitori Mystica (pelle blu) e Azazel (fattezze luciferine). Anche in quella che è stata la sua memorabile prima apparizione cinematografica, in X-Men 2 (è poi riapparso in Apocalisse e Dark Phoenix), viene sottolineata la sua fede nella bontà delle persone, accentuata dalla toccante performance di Alan Cumming, splendidamente "umano" sotto vari strati di trucco. Tutto questo senza dimenticare l'altro motivo per cui il personaggio merita un posto in questa classifica, vale a dire la sua partecipazione ad uno dei momenti più alti della saga. Chi può dimenticare, infatti, la sequenza d'apertura di X-Men 2, dove Kurt, manipolato da Stryker, neutralizza tutti gli addetti alla sicurezza all'interno della Casa Bianca e per poco non riesce ad uccidere il Presidente?

5. Quicksilver

Ossia, come rubare la scena a tutti in quello che sostanzialmente è un cameo. E parliamo di un personaggio che, almeno sullo schermo, sa bene cosa significhi rubare. Peter Maximoff, alias Quicksilver, nei fumetti è - o meglio, era - il figlio di Magneto (in X-Men: Giorni di un futuro passato c'è un ammiccamento al riguardo), ma ha preferito un'attività più eroica, diventando uno dei Vendicatori. Per questioni di diritti, quest'ultimo aspetto è stato omesso (mentre l'altro Quicksilver, apparso in Avengers: Age of Ultron, per legge del contrappasso non è un mutante), e ci siamo ritrovati con un teenager spavaldo ed annoiato, intrappolato in un mondo che non si muove alla sua stessa velocità. Grazie all'ottimo lavoro di Evan Peters, nonché una sequenza magistrale in cui Bryan Singer si diverte con la rappresentazione visiva dei superpoteri come già gli era capitato con Nightcrawler, chi aveva precedentemente preso in giro il personaggio dopo aver visto le foto di scena è uscito dalla sala giustamente esaltato dallo spettacolo offerto da attore e regista. Meno efficace, ma altrettanto divertente, la sequenza analoga in Apocalisse.

4. Charles Xavier

X-Men: Giorni di un futuro passato - Patrick Stewart e Ian McKellen in una scena

Figura emblematica dell'universo mutante della Marvel, Xavier è anche una figura controversa per alcuni in quanto presenza ingombrante in grado di tirare rapidamente fuori dai guai i propri studenti (Chris Claremont ha ammesso in più di un'intervista di odiare il professore proprio per questo motivo e di aver cercato di ucciderlo in almeno due occasioni). I film hanno risolto quel problema trovando sempre un modo per neutralizzarlo prima o durante lo scontro finale, ma ne hanno anche attenuato lo statuto di onnipotenza rendendolo più "umano", soprattutto nella trilogia prequel dove ha il volto di James McAvoy, più cool e avventuroso rispetto alla figura autorevole interpretata da Patrick Stewart.

Due performance diverse fra loro che si completano a vicenda, letteralmente nella bellissima scena in Giorni di un futuro passato dove le due versioni, complice un viaggio telepatico nella mente di Wolverine, si incontrano.

X-Men: La saga che lanciò la Marvel Comics al cinema

Un intendo primo piano di James McAvoy nei panni del Professor Charles Xavier in X-Men: First Class

3. Deadpool

Deadpool: Wade Wilson senza maschera in una foto del film

Qualche anno fa sarebbe stato inconcepibile considerare Deadpool uno dei personaggi migliori della saga cinematografica degli X-Men, a causa della sua apparizione, riuscita a metà (nel senso che nella prima scena è strepitoso, mentre nella seconda è imbarazzante), nel primo lungometraggio dedicato alle avventure in solitario di Wolverine. Poi è arrivato, nel 2016, il Deadpool diretto da Tim Miller, dove il mercenario logorroico è libero di scorrazzare da un massacro all'altro con il suo senso dell'umorismo autoreferenziale e politicamente scorretto. Affetto da un cancro e motivato dall'amore, Wade Wilson è un folle, adorabile killer che affronta le difficoltà col sorriso sulle labbra e la battutaccia pronta, e ha trovato il suo avatar ideale nell'attore Ryan Reynolds.

Deadpool: il cinecomic che non ti aspetti

2. Magneto

Ian McKellen in una scena di X-MEN

"Noi siamo il futuro, Charles, non loro. Loro non contano più niente!" Parola di Erik Lehnsherr, alias Magneto, convinto che la razza umana non sia degna di vivere al fianco dei più evoluti mutanti (Homo Superior, come dicono nei fumetti). Un pensiero paradossale per uno che, essendo di origine ebraica, è sopravvissuto alla Shoah dopo aver perso i genitori ad Auschwitz. Ed è proprio questa contraddizione, farina del sacco di Claremont (negli anni Sessanta il personaggio era un villain non tanto diverso da tutti gli altri), a fare di Magneto una figura affascinante, il cui carisma letale è messo in risalto sullo schermo dalle interpretazioni di Ian McKellen e Michael Fassbender, due ottimi attori al servizio di una caratterizzazione che, cinque anni prima del Batman di Christopher Nolan, aveva già dimostrato come i film di supereroi potessero avere qualcosa da dire al di là del puro spettacolo.

Eros, fascino e magnetismo: i 40 anni di Michael Fassbender

X-Men: Giorni di un futuro passato: Michael Fassbender con il costume di Magneto di fronte alla folla

1. Wolverine

Wolverine: l'immortale, Hugh Jackman nel nuovo film della saga ambientato in Giappone

Chi, se non lui, avrebbe potuto occupare il primo posto? Dal 1975 James Howlett, alias Logan, alias Wolverine, è il volto degli X-Men, e non è difficile capire perché: brutale ma anche sensibile, è un uomo turbato che ogni giorno deve domare i propri istinti animaleschi. Per non parlare dell'appeal estetico dei suoi poteri, nella fattispecie gli artigli metallici che gli escono dalle mani (nel primo film, quando Rogue gli chiede se ciò fa male, lui risponde "Tutte le volte."). Questo fascino pericoloso è arrivato sui nostri schermi grazie all'attore australiano Hugh Jackman, ad oggi l'interprete col maggiore numero di presenze nel franchise (nove film su dodici). Peccato che, a differenza di Wolverine, Jackman non sia immortale, ragion per cui, nel 2017, si è congedato con una straziante performance finale in Logan - The Wolverine.

