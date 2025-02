X-Men, Marvel vuole questa star di Euphoria per il ruolo di Mystica

Mentre le voci sul casting di X-Men continuano a circolare (dovremmo iniziare a vedere annunci ufficiali molto presto), l'ultimo rumor che sta montando in rete rivelerebbe che il personaggio di Mystica farà parte del reboot ambientato nel Marvel Cinematic Universe e che lo studio potrebbe avere già in mente qualcuno per interpretare la mutante mutaforma.

Secondo l'insider MyTimeToShineHello, Hunter Schafer sarebbe tra i principali candidati per assumere il ruolo di Raven Darkhölme nel prossimo film. Non è chiaro se questo significhi che Schafer sia effettivamente in trattativa per la parte. Tutto ciò che p emerso è che è al momento è stata presa in considerazione.

Schafer è diventata un talento molto richiesto dopo aver interpretato Jules nella serie di successo Euphoria; recentemente, l'abbiamo vista recitare in film come Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente e nell'horror Cuckoo.

Euphoria: un'immagine Hunter Schafer nel secondo episodio speciale

Mystica è stata già interpretata sul grande schermo da Rebecca Romijn nel franchise della 20th Century Fox e da Jennifer Lawrence da X-Men: l'inizio in poi. Il personaggio è stato originariamente introdotto come villain, ma ha trascorso molto più tempo sullo schermo come membro del team principale nei film successivi.

Secondo precedenti indiscrezioni, Harris Dickinson (Babygirl, L'artiglio di ferro, Triangolo della tristezza) e Jack Champion (Avatar, Scream 6) sarebbero in lizza per interpretare Ciclope, mentre Sadie Sink, star di Stranger Things, sarebbe la favorita per Jean Grey. Abbiamo anche sentito che Ayo Edebiri di The Bear è nel radar dello studio per interpretare Tempesta. Anche Kitty Pryde e Gambit (ma non Channing Tatum) dovrebbero far parte della squadra.

Sebbene la Marvel sembri finalmente fare progressi su questo attesissimo film sugli X-Men, gli aggiornamenti ufficiali sono stati pochi e sporadici. Tutto ciò che sappiamo con certezza è che Michael Lesslie sta lavorando alla sceneggiatura ed è attualmente in corso la ricerca di un regista.