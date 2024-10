Marvel, svelata (apparentemente) la data d'uscita del reboot sugli X-Men

I Marvel Studios avrebbero fissato delle nuove date d'uscite per i prossimi progetti in arrivo, tra cui c'è anche il reboot del franchise sui mutanti

La Disney ha rimescolato il calendario delle uscite cinematografiche, rimuovendo Blade dal suo listino del 2025 e fissando tre film Marvel Studios ancora senza titolo per il 2028.

Il reboot di Blade, interpretato da Mahersala Ali, precedentemente previsto per il 7 novembre 2025, è ora senza data, poiché la Disney ha anticipato Predator: Badlands della 20th Century Studios in quella data. Al calendario si aggiungono tre film della Marvel datati 18 febbraio 2028, 5 maggio 2028 e 10 novembre 2028. Ebbene, uno di questi dovrebbe essere il tanto atteso reboot degli X-Men, che già stanno iniziando ad essere introdotti nel MCU.

Dopo il rinvio a data da destinarsi di Blade, il film con Mahershala Ali potrebbe spostarsi in una delle date del 2026 stabilite dai Marvel Studios: 13 febbraio 2026 o 6 novembre 2026.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Il calendario Marvel finora

L'attuale programmazione comprende i titoli della Fase 5 Captain America: Brave New World (14 febbraio 2025) e Thunderbolts (2 maggio 2025), e quelli della Fase 6 The Fantastic Four: First Steps (25 luglio 2025), Avengers: Doomsday (1 maggio 2026) e Avengers: Secret Wars (7 maggio 2027), con Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino.

Black Panther 3: Ryan Coogler avrebbe già firmato, ma Marvel lo vuole per il rilancio degli X-Men

I film Marvel già annunciati ma senza una data di uscita includono Armor Wars, Shang-Chi 2 e il già citato reboot degli X-Men. In agosto, la Disney aveva rimosso un titolo Marvel che era stato programmato per il 24 luglio 2026 e ne ha fissato un altro senza titolo per il 23 luglio 2027 e un altro per il 5 novembre 2027.

Spider-Man 4 - che è co-prodotto dai Marvel Studios della Disney ma distribuito dalla Sony Pictures - non compare nel calendario della Marvel, ma si ipotizza comunque che possa uscire in mezzo ai prossimi due film degli Avengers nel luglio 2026.