Avengers: Doomsday, un video leakato dal set rivela un collegamento con gli X-Men?

Un nuovo video trapelato durante le riprese di Avengers: Doomsday, rivela parti di un'astronave rotta e crateri sul set di quella che molti ritengono essere la X-Mansion. Sebbene non sia la prima fuga di notizie sul set dall'inizio della produzione del quinto film dedicato agli Avengers, poche settimane fa, questo è uno dei pochi video a superare il controllo dei leak da parte dei Marvel Studios, a superare il forte muro di segretezza che circonda questo film.

Il video mostra crepe e danni in tutto il grande set esterno, che sembra essere un prato curato o il giardino di qualcuno. Questo set di Avengers: Doomsday - con i crateri e le crepe nel terreno ma senza i pezzi dell'astronave - è stato visto in altri leak del set.

In base al titolo del video trapelato ("Avengers Doomsday SPACESHIP CRASH causes CRATERS"), sembra che UnBoxPHD ritenga che lo schianto dell'astronave, di questo nuovo filmato, sia la causa dei crateri nel terreno. Ciò significherebbe che l'incidente dell'astronave precederebbe cronologicamente qualsiasi cosa si stesse filmando al momento delle riprese ai crateri nel terreno.

Avengers: Doomsday ed X-Man, quale sarà il collegamento?

X-Men 2: Alan Cumming è Nightcrawler in una scena

Al momento, però, questo potenziale collegamento con gli X-Men è solo una speculazione e potrebbe rimanere tale fino all'uscita del film nelle sale il 1° maggio 2026. In effetti, non si sa ancora molto sulla trama di Avengers: Doomsday. I fan, però, sanno che il cast è a dir poco vasto.

Nonostante Avengers: Doomsday sia tecnicamente un film sugli Avengers, è molto probabile che gli eroi non saranno l'unica squadra presente, con membri dei Fantastici Quattro e degli X-Men confermati a comparire nel film.

Per questo motivo, alcuni hanno ipotizzato che il set pieno di crateri, causato da diverse esplosioni, potrebbe far parte della X-Mansion che vedremo per la prima volta in Avengers: Doomsaday. La notizia non è ufficiale, ma queste speculazioni non nascono dal nulla.

#100AnniFox: il cast di X-Men sul set

Infatti, chi ha creato questa teoria, ha studiato bene la posizione dei viali asfaltati del giardino presenti sul set, e sembra che potrebbero combaciare con la posizione di quelli della X-Mansion vista in alcuni film dei mutanti. Questo sarebbe anche in linea con un recente scoop su alcuni potenziali dettagli della trama di Avengers: Doomsday, tra cui la potenziale importanza della X-Mansion.

È quindi, molto probabile, che l'astronave precipitata appartenga agli X-Men e che la squadra abbia sbagliato l'atterraggio nel tentativo di tornare alla Villa dedicata ai mutanti (o qualcosa del genere). Anche in questo caso, però, si tratta di speculazioni.

Nonostante le occasionali fughe di notizie sul set o le foto del cast, sembra che la Marvel stia tenendo le informazioni su Avengers: Doomsday sotto stretto controllo. Infatti, anche alcuni dei membri confermati del cast (Florence Pugh e David Harbour) hanno dichiarato di non aver ancora visto il copione, nonostante le riprese siano attivamente in corso.