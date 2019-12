Da Harley Quinn a Wonder Woman 1984: ecco il nuovo listino Warner Bros!

Dalla Warner Bros un listino ricco di nuovi film in uscita al cinema per il 2020: in arrivo Wonder Woman 1984, Birds of Prey e il nuovo Ozpetek!

Wonder Woman 1984: una scena del film con Gal Gadot

Il 2020 della Warner Bros Pictures continuerà ad essere davvero ricco, con decine di titoli attesi dagli spettatori di tutto il mondo. Da autori celebrati come Robert Zemeckis e Ferzan Ozpetek, passando per i cinecomic DC Wonder Woman 1984 e Birds of Prey con Harley Quinn e tanto altro ancora, tra cui anche Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, attesissimo dai bambini! Scopriamo insieme i film in uscita nel 2019 e 2020.

Girl power: Wonder Woman e Harley Quinn

Wonder Woman 1984 arriverà nelle nostre sale nel giugno 2020: questo sequel sarà ambientato negli anni Ottanta e la popolare amazzone dell'universo cinematografico DC sarà ancora una volta interpretata dalla splendida Gal Gadot. La regia del film, dopo il successo del film del 2017 (quasi 850 milioni di dollari incassati in tutto il mondo e il 93% di recensioni positive su RottenTomatoes), è stata affidata ancora una volta a Patty Jenkins, mentre nel cast, insieme a Gal Gadot, troveremo il redivivo Steve Trevor interpretato da Chris Pine, mentre il ruolo della storica antagonista di Diane Prince, Cheetah, è stato affidato a Kristen Wiig.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Un'altra "diva" del mondo dei cinecomic è senz'altro la torbida Harley Quinn, interpretata nuovamente da Margot Robbie. Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) vede nel cast anche Mary Elizabeth Winstead come Helena Bertinelli, alias Cacciatrice, e Jurnee Smollett Bell come Dinah Lance, alias Black Canary. Nel cast anche Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya, Chris Messina in quello di Victor Zsasz, Ella Jay Basco come Cassandra Cain e Ewan McGregor come Roman Sionis, alias il villain Black Mask. Birds of Prey si colloca dopo gli eventi di Suicide Squad, con Harley Quinn che ha interrotto la sua relazione con Joker. Quando il più nefasto e narcisista villain di Gotham, Roman Sionis, e il suo braccio destro Zsasz prendono di mira una ragazzina di nome Cass, la città viene messa sottosopra per rintracciarla. I cammini di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si intrecciano e le quattro donne non avranno altra scelta che unire le forze per sconfiggere Roman.

I ritorni: Ferzan Ozpetek, Clint Eastwood e Robert Zemeckis

A metà dicembre 2019 ritorna Ferzan Ozpetek col suo La Dea Fortuna. Il film racconta la storia di Alessandro e Arturo, interpretati da Edoardo Leo e Stefano Accorsi, una coppia da più di quindici anni. La loro relazione, un tempo accesa e passionale, ora molto affettuosa ma senza sprint, è in crisi. All'improvviso la migliore amica dei due (Jasmine Trinca) gli lascia in custodia i suoi due bambini per qualche giorno. Questa interruzione della routine stravolgerà la vita dei due ragazzi, andando verso un finale folle.

La dea fortuna: il cast sotto la pioggia in una scena corale

Il 16 gennaio 2020, invece, torna il maestro Clint Eastwood con il suo Richard Jewell, un film che racconta l'orgoglio americano. Richard Jewell è una guardia di sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo dell'attentato dinamitardo di Atlanta del 1996: il suo tempestivo intervento salva numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, l'aspirante alle forze dell'ordine diventa il sospettato numero uno dell'FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita. Rivoltosi all'avvocato indipendente e contro il sistema Watson Bryant, Jewell professa con fermezza la sua innocenza. Ma Bryant scopre di doversi scontrare con i poteri combinati dell'FBI, del GBI e dell'APD per scagionare il suo cliente, e tenta di impedire a Richard di fidarsi delle stesse persone che cercano di distruggerlo.

Serenity - L'isola dell'iganno: una scena con Anne Hathaway

Nel 2020 inoltrato torna anche Robert Zemeckis con Le streghe, tratto dal libro scritto da Roald Dahl. Pubblicato per la prima volta nel 1973, il romanzo segue ciò che accade a un bambino di sette anni rimasto orfano e che deve vivere con la nonna materna. La donna inizia a raccontargli la storia di streghe cattive, apparentemente donne normali, che possiedono delle strane caratteristiche. Il bambino inizia così a capire come riconoscerle e in estate parte con la nonna con destinazione l'Inghilterra. Il protagonista assiste a un'assemblea a cui partecipano tutte le streghe inglesi e scopre quindi il piano della Strega Suprema (che nasconde un volto mostruoso e in putrefazione dietro la maschera di una giovane bellissima), a capo del gruppo, in cui rischia di essere coinvolto. La versione di Zemeckis avrà nel ruolo della Strega Suprema l'attrice Anne Hathaway e sarà vicina al romanzo originale.

Ecco il 2020 targato Warner: