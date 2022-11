Da Dune - Parte Due ad Aquaman 2 e il nuovo Guadagnino con Zendaya: ecco il listino Warner Bros 2023

Presentato il listino Warner Bros per i film in uscita nel 2023: da Dune - Parte Due ad Aquaman e il regno perduto, passando per The Nun 2, Challengers con Zendaya, Magic Mike 2, Creed III e Barbie.

I prossimi mesi al cinema saranno ricchissimi di sorprese per quanto riguarda Warner Bros.: il loro listino per il 2023 riunisce alcuni dei film più attesi dell'universo DC, che finalmente stanno per arrivare in sala. Da Aquaman e il regno perduto a Shazam! Furia degli Dei, passando per un po' di Italia con il nuovo Luca Guadagnino, Wonka con Timothee Chalamet e un po' di brividi made in USA: ecco che cosa ha in serbo per noi il listino Warner Bros. 2023!

A tutta DC: Shazam, Aquaman e gli altri

Shazam! Fury of the Gods, un primo piano di Zachary Levi

Il 2023 sarà la volta di Shazam! Furia degli Dei, sequel del primo film sul supereroe datato 2019, diretto nuovamente da David F. Sandberg. Protagonista sempre Zachary Levi, stavolta sarà circondato da un cast inedito a dir poco sorprendente, visto che le villain del lungometraggio saranno il premio Oscar Helen Mirren, la diva di Kill Bill Lucy Liu e Rachel Zegler, nei rispettivi panni di Hespera, Kalypso e Anthea. La Warner Bros porterà nel 2023 in sala anche Aquaman e il regno perduto, sequel con Jason Momoa e Amber Heard, diretto nuovamente dal maestro dell'horror James Wan, di cui si sa ancora poco, il protagonista ha solo anticipato due cose, che probabilmente rivedremo il Batman di Ben Affleck e che ci sarà una scena in cui il suo personaggio parlerà davanti alle Nazioni Unite. Ironia o verità? Bisognerà aspettare fine 2023 per scoprirlo.

The Flash: Ezra Miller in un'immagine del film

The Flash, attesissimo spin-off su Barry Allen diretto da Andy Muschietti (IT) e interpretato da Ezra Miller, si ispira alla storia Flashpoint, raccontata tra le pagine dei fumetti della DC. Allen sarà alle prese con il tentativo di tornare indietro nel tempo per provare a impedire l'omicidio della madre e salvare il padre dell'accusa di aver compiuto il crimine. Nell'impresa, però, frattura la sua linea temporale il che costringerà l'eroe ad affrontare varie versioni di se stesso. Per ora non sono stati rivelati molti dettagli sul modo in cui la storia è stata adattata per il grande schermo, ma è stata confermata la presenza di varie versioni degli eroi della DC, tra cui Batman che sarà interpretato da Michael Keaton e Ben Affleck.

Una fetta di Italia per Warner Bros

Locandina di Tre di troppo

Tre di troppo è il nuovo film di Fabio De Luigi, che sarà anche il protagonista della pellicola insieme alla spassosa Virginia Raffaele: Marco e Giulia vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l'Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine. Loro sanno bene da che parte stare, ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori. Eppure, il destino è già all'opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all'improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà.

Locandina di Me contro Te Il Film - Missione Giungla

Per i più piccoli attesa per Me contro te - Il Film: Missione Giungla, in arrivo a gennaio 2023 nelle sale italiane: dopo le avventure nell'Antico Egitto, Luì e Sofì vorrebbero solo riposarsi, ma una nuova minaccia incombe sulla Terra. Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l'aiuto del suo fedele servitore Serpe sta iniziando ad avvelenare tutto. Inizia una lotta contro il tempo per Luì e Sofì che insieme all'aiutante di Pongo e altri personaggi dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana. Annunciato, infine, il nuovo progetto di Luca Guadagnino, dopo i fasti di Bones and all nei festival internazionali: in Challengers Zendaya interpreterà una tennista, Tashi Donaldson, divenuta allenatrice in grado di trasformare il marito, Art Donaldson, (Mike Faist) in un campione del Grand Slam. Ma quando questi inizierà a collezionare una serie di sconfitte, lei lo convincerà ad iscriversi a un evento di bassa lega noto come Challenger, dove dovrà affrontare un avversario (Josh O' Connor) inaspettato, ovvero il suo ex-migliore amico ed ex-ragazzo di sua moglie.

I sequel più attesi

Creed 3: uno dei poster del film

Il 2023 sarà anche annata di sequel per Warner Bros. A marzo 2023 arriva Creed III, diretto e interpretato da Michael B. Jordan che ha già avuto la parte del protagonista Adonis "Donnie" Johnson nei primi due capitoli, Creed - Nato per combattere e Creed II. Il sequel sarà il primo titolo della saga di Rocky a non mostrare Sylvester Stallone nei panni del leggendario pugile, che sarà comunque coinvolto in veste di produttore. In questo terzo capitolo della saga troviamo Adonis coinvolto in un incontro piuttosto teso con un suo amico d'infanzia, Damian Anderson, uscito dal carcere dopo 18 anni. Questo vecchio legame identifica una storia del tutto diversa da quella dei film precedenti, in cui il nostro protagonista ha sempre affrontato persone estranee alla sua vita. Questa volta la vera sfida si annida nel passato del giovane, in uno scontro che porterà alla luce ricordi e incertezze sepolte nel profondo. A febbraio 2023 spazio ai muscoli con Magic Mike: The Last Dance, il terzo film della saga con Channing Tatum diretto da Steven Soderbergh: dopo una lunga pausa dal mondo dello striptease e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane è giunta l'ora di fare ritorno sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l'ultimo show della sua carriera, Mike si reca a Londra con una donna ricca e altolocata che lo attira con un'offerta che non può rifiutare...

The Nun: una foto della suora demoniaca

Il 21 aprile arriva in sala l'atteso e temuto sequel de La Casa di Sam Raimi, dal titolo La Casa - Il risveglio del male, diretto da Lee Cronin (Hole - L'abisso): per adesso sappiamo solamente che la sua trama ruota principalmente intorno a due sorelle, Ellie e Beth e ad alcune oscure vicende legate al loro incontro, costruendo tutti gli inquietanti eventi di trama, connessi al Necronomicon e ambientati nell'appartamento di una delle due, in un grattacielo di Los Angeles. In arrivo anche The Meg 2, sequel di Shark - Il primo squalo, capace di incassare oltre 500 milioni di dollari ai botteghini internazionali: alla regia ci sarà Ben Wheatley, che sostituisce Jon Turteltaub. Jason Statham riprenderà il ruolo di Jonas Taylor, esperto in specie preistoriche e in squali e avrà maggior controllo creativo rispetto alla prima pellicola, la trama sarà ispirata al romanzo The Trench scritto da Steve Alten.

Dune: Parte 2, una foto dal set condivisa da Zendaya

Nell'autunno 2023 arriva The Nun 2, diretto stavolta da Michael Chaves, regista di La Llorona - Le lacrime del male: in questo sequel tutto inizia dall'assassinio di un prete, che permetterà al male di diffondersi, e per questo motivo Sorella Irene (Taissa Farmiga) dovrà di nuovo fare i conti con la forza demoniaca Valak (Bonnie Aarons). A novembre 2023 è tempi di Dune: Parte Due, l'atteso sequel del colossal di Denis Villeneuve, con Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skargard, Josh Brolin, Javier Bardem e le new entry Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux e Christopher Walken. Nel secondo film, tra le pagine, Paul e Chani hanno una relazione romantica durante le avventure vissute nel deserto di Arrakis. La giovane, già una guerriera Fremen, viene poi addestrata imparando nuovi modi letali per combattere contro gli Harkonnen.

Tre film fuori dalle categorie

Barbie: Ryan Gosling in una foto del film

Warner Bros. ha presentato anche tre film del tutto diversi tra loro ma, probabilmente, tra i più curiosi del loro listino. Uno dei titoli più chiacchierati, vista l'ambizione del progetto, è Barbie, diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. La trama sembra ancora avvolta nel mistero, ma da quello che sta trapelando online, vedremo una bambola, che vive a Barbieland, venire espulsa dal regno perché non è perfetta abbastanza per stare lì. La bambola si ritroverà nel mondo reale alle prese con i problemi che questo comporta... A marzo 2023 spazio anche a Wonka, che porterà sullo schermo la versione più giovane mai vista di Willy Wonka grazie a Timothée Chalamet, accompagnato nel cast da Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Jim Carter e Matt Lucas. Non sono stati rivelati ancora dettagli sulla trama, ma si sa che il giovane interprete di Chiamami col tuo nome sarà impegnato in ben sette numeri musicali.

Locandina di Non così vicino

Il 16 febbraio 2023 spazio a Non così vicino, il nuovo film con Tom Hanks diretto da Marc Foster (Neverland - Un sogno per la vita). La pellicola, nel cui cast figurano anche Mariana Treviño (Club the Cuervos), Rachel Keller (Fargo) e Manuel Garcia-Rulfo (I magnifici 7), è scritta dal candidato all'Oscar David Magee (Migliore sceneggiatura non originale, Vita di Pi, 2012; Migliore sceneggiatura non originale, Neverland - Un sogno per la vita, 2004) tratto dal romanzo best-seller L'uomo che metteva in ordine il mondo di Fredrik Backman. Non Così Vicino racconta la storia di Otto Anderson (Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l'incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.

Ecco il listino 2023 di Warner Bros: