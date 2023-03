The Woman King in 4K UHD, la recensione: ecco perché il film con Viola Davis va recuperato in homevideo

La recensione di The Woman King in 4K UHD e blu-ray: il superbo prodotto Eagle a due dischi valorizza le qualità spettacolari del film con Viola Davis nelle vesti di una scatenata guerriera nell'Africa del XIX secolo.

Ci sono film che per vari motivi sono passati senza lasciare il segno nelle sale italiane, pur avendo avuto un buon riscontro negli USA, aver ricevuto vari premi ed essere soprattutto spettacolari. Film che meritano di essere recuperati in homevideo, soprattutto se il prodotto ne valorizza le qualità. Quello che ci sentiamo di consigliarvi se vi piace il film storico d'azione, questa volta virato totalmente al femminile, è The Woman King, diretto da Gina Prince-Bythewood con una Viola Davis in veste di guerriera scatenata.

The Woman King: una foto del film con star Viola Davis

Si racconta una vicenda ambientata nell'Africa occidentale durante il diciottesimo secolo. Nanisca è al comando di un'abilissima unità militare femminile, le guerriere Agojie, deputate alla protezione del Regno di Dahomey. A lei tocca addestrare una nuova generazione di reclute, preparandole alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita. E non fatevi ingannare dalla guerra al femminile: qui tra maceti, lame e teste mozzate, si fa molto sul serio. Un film spettacolare non solo per l'azione, ma anche per l'ambientazione. Eagle Pictures ne ha intuito il potenziale proponendolo addirittura nel formato 4K UHD (qui il prodotto su Amazon), edizione che andiamo ad analizzare in questa recensione.

Il video 4K incanta per il croma vibrante

L'edizione Eagle di The Woman King in versione 4K UHD è a due dischi, visto che contiene anche il film in blu-ray. Una scelta importante quella di puntare sul formato video più performante, che offre risultati scintillanti nella visione, con immagini capaci di esaltare un film esuberante sotto l'aspetto visivo. Anche perché il 4K dimostra di essere un robusto upgrade rispetto al semplice HD. Quello che risalta maggiormente è il salto di qualità sul fronte cromatico: il Dolby Vision regala momenti mozzafiato quando si entra nel regno di di Dahomey, con un verde vibrante e luminoso per la vegetazione, colori più intensi e brillanti sui vestiti, un rosso profondo e una tonalità terrosa per il terreno che poche volte avevamo visto così realistica e percepibile.

The Woman King: Viola Davis in un'immagine

La luminosità è un altro fattore di spettacolo, mentre le scene più scure mantengono una bella profondità anche grazie a un nero compatto e solido. Il tutto senza intaccare la naturalezza degli incarnati. Insomma il quadro è nitido e vibrante, con un rumore limitato. Anche il dettaglio è ottimo, con panoramiche ben definite ed elementi in primo piano ricchi di particolari, dalle gocce di sudore alle ferite sanguinanti, dai costumi complessi alla rigogliosa e lussureggiante ambientazione. Insomma la differenza con il blu-ray, che sia chiaro è decisamente ottimo per il suo standard, in questo caso è davvero abissale.

Audio travolgente tra combattimenti, azione e cerimonie

The Woman King: Viola Davis in un frame del film

Notevole anche lo spettacolo assicurato dalla parte sonora. Per l'audio troviamo una traccia italiana in DTS HD 5.1 ottima per coinvolgimento ed energia, ma il Dolby Atmos inglese offre ancora di più per dinamica, potenza e microdettaglio. I combattimenti intensi, le scene di azione, le movimentate cerimonie, i balli scatenati, ma anche i rumori ambientali più sottili come può essere lo scoppiettare di un fuoco, sono resi tutti con un'efficace spazialità, grazie alla grinta dell'asse posteriore e a un sub cha valorizza i bassi in maniera adeguata. Il tutto completato da dialoghi chiari e una colonna sonora grintosa e avvolgente. Nell'Atmos inglese tutto questo è amplificato da un'ulteriore boost in fatto di corposità e impatto, nonché da una resa el dettaglio sonoro più efficace, se non altro per la possibilità di sfruttare anche la verticalità.

The Woman King, la recensione: Epopea femminista nell'Africa delle guerriere Agojie

Gli extra: commento audio e 50 minuti di contributi

The Woman King: un momento del film

L'edizione offre anche un buon pacchetto di contenuti speciali, circa 50 minuti, che possiamo trovare anche sul disco 4K UHD. Ma innanzitutto va ricordato il commento audio della regista Gina Prince-Bythewood e della montatrice Terilyn A. Shropshire. I contributi iniziano con La distruzione di un Caterpillar: Viola Davis sul set (10'), nel quale l'attrice rivela l'attrazione per il film, per le sue tematiche e per il personaggio che interpreta, nonché l'allenamento fisico che ha dovuto sostenere per il ruolo. Si parla anche di emancipazione femminile, mentre il resto di cast e troupe raccontano della gioia di lavorare con lei. Si prosegue con Donna/Guerriera (12'), che esplora il casting, i personaggi, i dettagli della storia, la costruzione dei personaggi e l'allenamento fisico del cast.

The Woman King: un'immagine del film

Troviamo poi Narratori (10'), featurette dedicata al lavoro della regista Gina Prince-Bythewood, alla sua passione per il progetto e al rapporto con il suo cast. A seguire La rappresentazione è importante (10'), che racconta come il film offra l'opportunità di esplorare la storia africana, la vera vicenda dietro ai guerrieri Agojie, il regime di addestramento dei guerrieri e le tattiche di combattimento. In chiusura Thuso Mbedu - Audizione & Provino (6' e mezzo), con la giovane attrice impegnata in un test per il ruolo che poi ha ottenuto.