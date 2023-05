The Woman King arriva su Sky e inaugura Sky Cinema Adventure

Arriva in prima tv su Sky l'avvincente The Woman King, lunedì 29 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, e da oggi parte Sky Cinema Adventure: ecco la programmazione.

Emblema del female empowerment nella sua forma più pura, questo film racconta la storia delle leggendarie guerriere Agojie. Con una regia e un incredibile cast al femminile, il film è diretto Gina Prince-Bythewood (nominata ai BAFTA 2023 per Miglior Regia) e vede protagonista la vincitrice del Premio Oscar Viola Davis nei panni della guerriera Nanisca, ruolo per cui l'attrice ha ricevuto una nomination ai Golden Globe e ai BAFTA.

Locandina di The Woman King

The Woman King è la straordinaria storia delle Agojie, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell'Ottocento proteggeva il Regno africano di Dahomey con un'abilità e una ferocia mai viste al mondo. The Woman King segue l'epico ed emozionante viaggio del generale Nanisca (il premio Oscar Viola Davis) mentre addestra la nuova generazione di reclute e le prepara alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita. Per alcune cose vale la pena combattere...

E, in occasione della prima visione del film The Woman King e quella de Le avventure di Errol Flynn, tratto dal libro "Beam Ends" dello stesso Flynn (in prima tv domenica 28 mag. alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 23.15 su Sky Cinema Collection - Adventure), da lunedì 22 a mercoledì 31 maggio su Sky Cinema Collection (canale 303) si accende Sky Cinema Adventure, una selezione dei migliori film d'avventura con oltre 70 titoli: un vero e proprio concentrato di emozioni straordinarie, al fianco di viaggiatori, eroi fantastici e uomini valorosi moderni e del passato.

Tra i titoli presenti nella collezione, anche The Lost City, avventura dai risvolti sentimentali con Sandra Bullock, Channing Tatum e un imperdibile cammeo di Brad Pitt; due film della saga con l'attore premio Oscar 2023 Brendan Fraser La mummia e La mummia - La tomba dell'imperatore dragone, rispettivamente primo e terzo capitolo della saga; i cult I Goonies, prodotto da Steven Spielberg e diretto da Richard Donner, e Jumanji con un Robin Williams intrappolato nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo; il reboot da 3 Oscar, firmato Peter Jackson, King Kong, con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody; la versione di Ridley Scott sulle avventure dell'eroe popolare britannico Robin Hood con Russell Crowe nei panni dell'arciere; e l'avventurosa commedia Tutti pazzi per l'oro con Matthew McConaughey e Kate Hudson.

Non mancheranno poi avvincenti storie ispirate a romanzi, personaggi della letteratura o videogiochi, tra cui: le nuove imprese dei tre moschettieri e D'Artagnan in Moschettieri del Re: La Penultima Missione e Tutti per 1 - 1 per tutti, diretti da Giovanni Veronesi e interpretati da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo; Viaggio al centro della terra con Brendan Fraser e Viaggio nell'isola misteriosa con Dwayne Johnson e Michael Caine; il kolossal di Ron Howard Heart of the sea - Le origini di Moby Dick con Chris Hemsworth; Hook - Capitan Uncino di Steven Spielberg, in cui Robin Williams è un Peter Pan ormai adulto e Dustin Hoffman il suo arcinemico; tra i film tratti da noti videogame infine il blockbuster Uncharted con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, e i due capitoli cinematografici che vedono protagonista l'archeologa interpretata da Angelina Jolie Lara Croft: Tomb Raider e Tomb Raider: La culla della vita.