Da Black Adam ad Aquaman 2 e il nuovo Fabio De Luigi: ecco il listino Warner Bros 2022

I prossimi mesi al cinema saranno ricchissimi di sorprese per quanto riguarda Warner Bros.: il loro listino per il secondo semestre del 2022 riunisce alcuni dei film più attesi dell'universo DC, che finalmente stanno per arrivare in sala. Da Black Adam, con The Rock protagonista assoluto, a Shazam! Furaia degli Dei e Aquaman e il regno perduto, passando per un po' di Italia e un po' di brividi made in USA: ecco che cosa ha in serbo per noi il listino Warner Bros. 2022!

A tutta DC: Black Adam, Shazam e gli altri

Il prossimo ottobre uscirà l'atteso Black Adam, il primo lungometraggio in assoluto ad esplorare la storia del Supereroe DC, interpretato da Dwayne Johnson, e diretto da Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise). Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno. A seguire sarà la volta di Shazam! Furia degli Dei, sequel del primo film sul supereroe datato 2019, diretto nuovamente da David F. Sandberg. Protagonista sempre Zachary Levi, stavolta sarà circondato da un cast inedito a dir poco sorprendente, visto che le villain del lungometraggio saranno il premio Oscar Helen Mirren e la diva di Kill Bill Lucy Liu, nei rispettivi panni di Hespera e Kalypso. Come anticipazioni, invece, la Warner Bros ha presentato ufficialmente Aquaman e il regno perduto, sequel con Jason Momoa e Amber Heard, diretto nuovamente dal maestro dell'horror James Wan, e The Flash, attesissimo spin-off su Barry Allen diretto da Andy Muschietti (IT) e interpretato da Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton e Michael Shannon. Su questo progetto ancora si sa poco, ma a giudicare dai teaser che sono usciti i fan della DC avranno grandi sorprese. Per i fan più piccoli, invece, arriva anche DC League of Super-Pets, il film d'animazione diretto da Jared Stern e Sam Levine con protagonisti gli animali domestici della DC Comics, dotati di superpoteri. Nel cast vocale italiano troviamo Lillo e Maccio Capatonda.

Una fetta di Italia per Warner Bros

Due titoli italiani sono previsti per questa seconda stagione di cinema del 2022. Il grande ritorno di Emanuele Crialese, tra i più apprezzati registi italiani grazie a Respiro, Nuovomondo e Terraferma, porterà in scena un cast importante, formato da Penelope Cruz e Vincenzo Amato nel film L'immensità. La pellicola, ancora piuttosto misteriosa, racconterà la storia di un amore simbiotico, quello tra Clara e i suoi figli, ambientato nella Roma degli anni '70. Un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, nuove conquiste sociali e vecchi modelli di famiglia. Tre di troppo, invece, è il nuovo film di Fabio De Luigi, che sarà anche il protagonista della pellicola insieme alla spassosa Virginia Raffaele: Marco e Giulia vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l'Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine. Loro sanno bene da che parte stare, ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori. Eppure, il destino è già all'opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all'improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà.

Tre pellicole che non ti aspetti

Warner Bros ha presentato anche tre film del tutto diversi tra loro ma, probabilmente, tra i più curiosi del loro listino. Le notti di Salem promette grandi soddisfazioni per i fan dell'horror: alla regia Gary Dauberman (Annabelle 3), nei panni del protagonista troviamo Lewis Pullman che interpreterà Ben Mears, che ritorna nella città in cui è cresciuto, Jerusalem's Lot, per provare a scrivere il suo prossimo romanzo, rendendosi però conto che un vampiro ha preso il controllo della comunità. Mears decide di incentrare la sua prossima opera su Casa Marsten, una residenza abbandonata che da bambino era al centro dei suoi incubi. La proprietà viene poi acquistata da Kurt Barlow e Richard Throckett Straker, due ambigui uomini d'affari arrivati da poco in città... Nel cast anche Alfre Woodard e John Benjamin Hickey.

Don't worry darling, invece, è il lungometraggio drammatico/thriller di Olivia Wilde, che torna alla regia dopo il successo de La rivincita delle sfigate. Nel cast Harry Styles e Florence Pugh interpretano Jack e Alice, una coppia sposata che vive nella comunità sperimentale di Victory dove gli uomini lavorano per il misterioso e segreto Victory Project. La vita è perfetta e ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall'azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory. Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca che rivelano qualcosa di sinistro sotto l'attraente facciata, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché... Uno dei titoli più chiacchierati, vista l'ambizione del progetto, è Barbie, diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. La trama sembra ancora avvolta nel mistero, ma da quello che sta trapelando online, vedremo una bambola, che vive a Barbieland, venire espulsa dal regno perché non è perfetta abbastanza per stare lì. La bambola si ritroverà nel mondo reale alle prese con i problemi che questo comporta... Dovremo aspettare il 2023 per entrare in questo mondo del tutto inedito per il grande schermo Hollywoodiano.

