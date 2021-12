Da The Batman di Matt Reeves fino a Matrix Resurrections: il listino Warner Bros. per il 2022

Il listino Warner Bros. per i film in uscita nel 2022: da The Batman di Matt Reeves fino a Matrix Resurrections e Uncharted, tratto dal videogame cult.

Un camera test di The Batman

I prossimi mesi al cinema saranno ricchissimi di sorprese per quanto riguarda Warner Bros.: il loro listino per il 2022 riunisce alcuni dei film più attesi che finalmente stanno per arrivare in sala. Da The Batman di Matt Reeves fino a Matrix Resurrections e Uncharted, tratto da un videogame cult: ecco che cosa ha in serbo per noi il listino Warner Bros. 2022, dai cinecomic ai film drammatici e a quelli per tutta la famiglia.

I cinecomic in arrivo

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Tra i film del 2022 più attesi c'è senza dubbio The Batman, il film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nel ruolo del protagonista e Colin Firth. Della trama sappiamo che si tratta di una origin story, e che l'Uomo Pipistrello incontrerà sul suo cammino Catwoman, il Pinguino e L'Enigmista. Il film sarà al cinema il 4 marzo. Tra gli altri cinecomic che animeranno il nostro 2022 c'è Morbius, adattamento cinematografico dei fumetti Marvel creati da Roy Thomas e Gil Kane, diretto da Daniel Espinosa e con Jared Leto nel terrificante ruolo del protagonista. L'uscita della pellicola è fissata per il 28 gennaio 2022.

Morbius: un'immagine dal primo teaser trailer

Nel 2022 potremo anche vedere The Flash, diretto da Andy Muschietti e con ancora una volta Ezra Miller nei panni di Barry Allen; e Black Adam, di Jaume Collet-Serra, con protagonista Dwayne Johnson nei panni del cattivissimo anti-eroe della DC Comic.

I film che portano al cinema tutta la famiglia

Il 2022 di Warner Bros. porterà al cinema anche i più piccini, sul grande schermo potremo infatti ammirare Me contro Te il film - Persi nel tempo, terzo film del duo composto da Luì e Sofì, che con i precedenti capitoli delle loro avventure hanno stabilito veri e propri record al botteghino; ma anche DC League of Super-pets, il film d'animazione diretto da Jared Stern e Sam Levine con protagonisti gli animali domestici della DC Comics, dotati di superpoteri. Nel cast vocale troviamo Dwayne Johnson, Keanu Reeves, John Krasinski, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne e Diego Luna.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Eddie Redmayne e Dan Fogler per le vie di Parigi

Non possiamo poi citare uno dei film che sicuramente porterà più pubblico in sala: Animali Fantastici 3: I segreti di Silente, terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter. Tantissime le sorprese in questo nuovo film, che sarà ambientato a Rio de Janeiro durante gli anni Trenta. Animali Fantastici 3 sarà al cinema l'8 aprile.

Un listino ricco di emozioni

Concludiamo questo nostro excursus sui prossimi film del listino Warner Bros. con quelli destinati ad un pubblico adulto. Il primo che vi segnaliamo è Operazione Mincedmeat, diretto da John Madden, che racconta del piano condotto nella primavera del 1943 dai servizi segreti britannici per depistare l'esercito nazista e spianare la strada agli Alleati. Nel cast Colin Firth, Kelly Macdonald, Johnny Flynn, Matthew Macfadyen, Paul Ritter, Tom Wilkinson.

Cambiamo genere con Una famiglia vincente - King Richard, film di Reinaldo Marcus Green che racconta la storia delle due icone del tennis, Venus e Serena Williams, attraverso lo sguardo del loro padre, Richard Williams (interpretato da Will Smith), che sin da quando erano bambine è stato il loro allenatore.

King Richard: un'immagine del film

Nel 2022 troveremo al cinema anche Uncharted (al cinema dal 18 febbraio), una origin story tratta dall'omonima serie di videogiochi, incentrata sulle avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, interpretato da Tom Holland; e anche l'attesissimo Matrix Resurrections, nuovo capitolo nella saga inaugurata dalle sorelle Wachowski che ha ancora una volta per protagonista il Neo di Keanu Reeves. Il film sarà in sala dal 1 gennaio.

Segnaliamo poi altri due titoli: Bullet Train, un thriller ad alta tensione con Brad Pitt nel ruolo di un killer, e l'italiano 7 Donne e un mistero, di Alessandro Genovesi: il film si apre nelle ore successive all'omicidio di un uomo, un influente imprenditore. Sette donne che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita si ritroveranno insieme per risolvere il mistero. Nel cast Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e Ornella Vanoni.

