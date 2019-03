Animali fantastici 3: cosa sappiamo sul sequel-prequel di J.K. Rowling

Animali Fantastici e Dove Trovarli: una foto dell'attore Eddie Redmayne

Altro che salti nel passato. Servirebbe un'introvabile e provvidenziale Giratempo in grado di catapultarci nel futuro. Perché dopo quello straniante colpo di scena che ha chiuso con un sussulto Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald - che è appena arrivato su InfinityTV e che possiamo rivedere in streaming - aspettare è davvero crudele. Da buoni babbani quali siamo, non siamo in possesso di incantesimi o bacchette magiche in grado di anticiparvi cosa sappiamo su Animali Fantastici 3. Qui ci limiteremo soltanto a scagliare un lumos capace di fare un po' più di luce sul nebuloso e atteso terzo capito delle avventure di Newt Scamander. Al sequel-prequel partorito dalla mente di mamma J.K. Rowling spetta il difficile compito di risollevare le sorti di una saga che con il secondo capitolo, più complesso e coraggioso del precedente, ha decisamente spaccato in due il pubblico.

Alcuni sono rimasti affascinati dal tono decisamente più adulto e dalla convincente presenza scenica di due personaggi assai carismatici come l'Albus Silente di un perfettamente calzante Jude Law e il mellifluo Grindelwald di un Johnny Depp tornato in grande forma, finalmente non soffocato dall'ennesima maschera della sua carriera. Altri, invece, hanno storto il naso davanti a una sceneggiatura troppo confusionaria, dove alcuni personaggi cambiano in maniera troppo repentina (Queenie), e a cliffhanger (la vera identità di Aurelius Silente) difficili da digerire soprattutto in una saga cinematografica così dilatata nel tempo, non certo serrata come una serie tv. Comunque la pensiate, J.K. Rowling è riuscita nella difficile impresa di dare un'identità forte a una saga che non vive nel mito e nel continuo richiamo nostalgico di Harry Potter.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, una foto del film che ritrae Silente

Animali fantastici ha un altro registro, tocca temi molto più attuali e urgenti, affidandosi a un protagonista strambo, insolito, difficile da decifrare. Ancora senza un titolo ufficiale, Animali Fantastici 3 sarà il grande giro di boa di una saga lunga cinque film. Un film che oggi proveremo a ispezionare un po' meglio raccogliendo tutte le informazioni in nostro possesso. E se trovate quelle Giratempo capaci di andare in avanti e non indietro, come quelle citate nei libri potteriani, avvisateci.

1. Animali Fantastici 3 e quando trovarli: uscita rinviata

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald,

Harry Potter ci aveva viziato. Un film ogni anno, al massimo ogni due. Per Animali Fantastici, considerando la coralità del cast, il calendario di altre uscite Warner messe in cantiere e la complessità della storia raccontata, non potevamo certo pretendere lo stesso. Così ci eravamo illusi di vedere un film ogni 24 mesi. Tanto tempo, ma sopportabile. Quanto basta per tenere il pubblico sulle spine e far crescere schiere di fan sempre più adulti come i film dedicati a Newt Scamander. Animali fantastici e dove trovarli è uscito nel 2016, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald è uscito nel 2018, e il terzo capitolo era stato annunciato per il novembre del 2020 (con la fine della saga idealmente stabilita per il 2024). Purtroppo così non sarà. Sì, perché le riprese di Animali Fantastici 3 sono slittate, passando dal prossimo luglio al prossimo ottobre (come dichiarato da Dan Folger, interprete di Kowalski). Il che rende praticamente impossibile uscire dopo appena un anno. La nuova data di uscita, non ancora ufficiale, sarebbe prevista per l'autunno del 2021, sia perché un film del Wizarding World non è mai uscito all'inizio dell'anno, sia perché il film-evento annunciato dalla Warner per l'estate del 2021 si è rivelato essere Space Jam 2. Insomma, questi animali saranno anche fantastici, ma non saranno rapidi.

2. Una trama da rivedere

La domanda più lecita da porsi è: come mai le riprese del film sono slittate? La motivazione è molto semplice: J.K. Rowling ha dovuto riscrivere la sceneggiatura. Consegnata inizialmente lo scorso dicembre, la prima versione dello script sembra non aver convinto i vertici della Warner che ha rivisto la sua ferrea pianificazione concedendo alla produzione del film di prendersi il tempo necessario per fare le cose al meglio. Un ulteriore indizio sull'attento e impegnativo lavoro di riscrittura del copione da parte di Rowling è la sua insolita assenza dai social network, sui quali non è presente dallo scorso gennaio. Sicuramente gli incassi buoni ma non esaltanti di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, che non i suoi 650 milioni è stato il meno redditizio dell'intero franchise Wizarding World, ha portato la produzione a rivedere i suoi piani. Qualche mese fa il regista David Yates, ormai veterano della saga, ha dichiarato che la trama di Animali Fantastici 3 sarà più semplice, meno cupa e più leggera. L'intenzione è quella di emozionare i fan (ovviamente), ma anche quella di rendere Animali Fantastici una saga accessibile anche per tutti coloro che non conoscono a menadito il mondo potteriano. Poco prima del suo esilio-social, J.K. Rowling ha rassicurato tutti dicendo che il polverone di domande sollevate dal secondo capitolo troverà finalmente delle risposte.

3. Nominare l'innominabile: Voldermort?

Ralph Fiennes è Lord Voldemort in Harry Potter e i doni della morte - parte 1

La saga di Animali fantastici, basata su una mitologia così stratificata e ricca come quella di Harry Potter, ha molti assi nella manica. Uno di questi è stato il ritorno ad Hogwarts visto nel secondo capitolo della saga. Il secondo è stato rivedere un Albus Silente giovane ma già saggio, previdente e prodigo di preziosi consigli. Difficile credere che un personaggio iconico come Lord Voldemort possa essere accantonato. Difficile dire se colui che non deve essere nominato possa apparire già nel terzo film, ma la data di nascita di Tom Riddle vale come indizio non casuale. Il piccolo agente del male è nato il 31 dicembre 1926, e la saga di Scamander parte esattamente nello stesso anno, per poi continuare nel 1927. La possibilità di vedere Riddle è molto alta, ma qualche giorno fa lo stesso Ralph Fiennes ha ammesso che tornerebbe volentieri nel ruolo di Voldermort. Molto geloso e possessivo nei confronti del ruolo, il grande attore britannico non vorrebbe vedere altri interpreti nei panni del malefico signore, ma ovviamente stiamo soltanto solleticando delle lecite fantasie. Perché finora si tratta solo di speculazioni senza alcun fondamento.

4. Location sudamericana

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald,

Il mondo in una valigia e una valigia in giro per il mondo. Ispirata all'animo curioso e predisposto alla meraviglia di Newt Scamander, la saga di Animali fantastici ha allargato gli orizzonti più chiusi e delimitati di Harry Potter. Non solo Inghilterra e terre britanniche, ma tanta voglia di esplorare luoghi altri, nuove realtà e soprattutto nuove culture in cui anche l'assetto sociale del mondo magico è diverso da quello inglese. Dopo averci fatto sbirciare nella New York e nella Parigi degli anni Venti, Animali fantastici 3 sarà certamente ambientata (anche) in Brasile, precisamente a Rio De Janeiro. L'indiscrezione, confermata da un tweet di J.K. Rowling, apre scenari inaspettati e difficili da prevedere, e non è ancora escluso che l'Italia possa essere una delle mete toccate dal mago giramondo. Le città nostrane più probabili? Roma e Venezia.

5. Nel cuore di Grindelwald e Silente

Silente e Grindelwald

Uno specchio, due ragazzi ancora acerbi, vecchi e malinconici ricordi mai davvero passati di mente. Uno specchio in cui si riflette il tormentato rapporto tra i giovani Silente e Grindelwald, una relazione che ha da sempre incuriosito i fan di Harry Potter. Poter vedere finalmente sul grande schermo la vera natura di questo legame così viscerale tra i due è senza dubbio uno dei grandi desideri del pubblico. Dopo gli accenni del secondo capitolo, è molto probabile che l'amore di Silente nei confronti di Grindelwald (non sappiamo ancora se ricambiato o meno) sarà affrontata con più dovizia di particolari dal terzo film della saga. J.K. Rowling ha detto che tra Grindelwald e Silente c'è stata una relazione sessuale, ed è lecito aspettarsi più chiarezza e coraggio per sondare una volta per tutte il cuore deluso del grande stregone destinato a diventare preside di Hogwarts.