The White Lotus 3: guida ai nuovi personaggi della serie

La terza stagione della serie approda in Thailandia: ecco chi sono le new entry, tra turisti e dipendenti, che colorano i nuovi episodi. Ogni lunedì su Sky e NOW.

Resort che vai, satira sociale che trovi. Si potrebbe riassumere così The White Lotus la serie tv ideata da Mike White che continua la propria corsa tra le località più mozzafiato della Terra mentre mostra, per contrasto, tutte le brutture dell'animo umano, soprattutto di chi ha il privilegio dei bianchi cis benestanti e non se ne rende conto.

Ciak, si gira!

Mentre è stato già ordinato un quarto ciclo di episodi, nel terzo si va in Thailandia (tra Koh Samui e Phuket) e, come da tradizione, si fa la conoscenza di un nuovo nutrito gruppo di ospiti della catena di alberghi di lusso del titolo. Con loro, anche i dipendenti locali della struttura le cui vicissitudini si incroceranno inevitabilmente con quelle degli occupanti temporanei. Abbiamo quindi pensato ad un'utile guida alla visione. Ogni lunedì in contemporanea con gli Usa ed in esclusiva su Sky Atlantic, e in streaming solo su NOW.

The White Lotus 3, la famiglia Ratliff

Iniziamo la nostra guida ai nuovi personaggi della serie HBO con i Ratliff, che ricordano i Mossbacher nella prima stagione ma vi si allontanano in parte. Chi porta i pantaloni in casa (o meglio, i soldi) è Timothy (Jason Isaacs), uomo d'affari che, capiamo presto, è invischiato in qualcosa di losco che potrebbe avere conseguenze su tutta la famiglia. Accanto a lui la moglie Victoria (Parker Posey), una casalinga che seleziona accuratamente con chi passare i propri momenti sociali, anche in vacanza: "Non sia mai che pensino male di noi". Perennemente sotto l'effetto di tranquillanti con il pretesto di averne bisogno per dormire, il risultato è una donna apparentemente immune al mondo intorno a lei.

La coppia ha tre figli: Saxon (Patrick Schwarzenegger) è il primogenito, lavora come da tradizione nell'azienda del padre che però non sembra tenerlo troppo in considerazione mentre il ragazzo ha disperatamente bisogno della sua approvazione come di quella di tutti gli altri. Compresi i due fratelli, che punzecchia continuamente con battute sessuali inappropriate, millantando la propria libertà in tal senso. Fissato con la palestra e relativi frullati proteici, si presenta sempre come un gran latin lover ma si vede come l'altro sesso lo tenga in realtà a distanza. Ha un rapporto un po' morboso col fratello minore, che vorrebbe crescere a propria immagine e somiglianza.

I Ratliff

C'è la figlia di mezzo, Piper (Sarah Catherine Hook), che ha chiesto ai genitori di organizzare questa vacanza con il pretesto della propria tesi di laurea in studi religiosi e l'intervista ad un famoso monaco locale (Suthichai Yoon). Forse il suo obiettivo è in realtà mettere in discussione il mondo in cui è cresciuta e che sembra starle stretto, senza rendersi forse conto delle comodità a cui non necessariamente sarebbe disposta a rinunciare. Vorrebbe "salvare" il fratello minore dall'influenza secondo lei negativa del maggiore. Ricorda un po' il personaggio di Kaitlyn Dever in Ticket to Paradise.

Infine c'è Lochlan (Sam Nivola), il piccolo di casa che sta per lasciare il nido ed iniziare il college. Il padre vorrebbe che continuasse nella tradizione di famiglia alla Duke, ma lui forse ha altre ispirazioni. Vorrebbe affrancarsi un po' da quella famiglia che lo coccola ma lo anche soffoca, avendo già deciso il futuro al posto suo. Ricorda un po' colui che ha interpretato in The Perfect Couple e Albie nella stagione 2. È timido ed impacciato ma anche curioso verso il mondo, ed è indeciso da quale dei fratelli maggiori prendere ispirazione. Pur volendo bene ad entrambi, ha un'ammirazione quasi morbosa per Saxon.

Three is megl che one... forse

Tre amiche viaggiano insieme dopo molto tempo in cui erano rimaste separate, pur conoscendosi dai tempi della scuola. Jaclyn (Michelle Monaghan) è un'attrice affermata e di successo, che deve costantemente affrontare la curiosità delle persone verso di lei che la riconoscono per strada ma allo stesso tempo sembra cibarsi voracemente di questa fama. È sposata da un anno con un attore più giovane e a quanto pare insaziabile a letto, eppure non è tutto oro quel che luccica.

Amiche nemiche

Kate (Leslie Bibb) rispetto alle altre per seguire gli affari del marito si è dovuta trasferire in Texas, scontrandosi con una realtà molto diversa rispetto a quella di New York; più conservatrice a livello politico, in questo periodo filo-trumpiano. È chiaramente prigioniera della propria vita di casalinga, moglie e madre e questo viaggio lo vede come una boccata d'aria fresca.

Laurie (Carrie Coon) è l'outsider del trio, che un po' giudica le amiche sul farsi complimenti reciproci a vicenda tutto il tempo, spesso dimenticandosi di lei, e vive una certa rivalità col fascino di Jaclyn. È reduce da un brutto divorzio e dal crescere una figlia adolescente particolarmente ribelle. Si ritroveranno a parlare alle spalle delle altre, a coppie di due, come spesso capita in questi casi.

La coppia scoppiata nella serie HBO

Differenza d'età o dipendenza affettiva?

Rick Hatchett (Walton Goggins) è un uomo benestante e maturo, con una fidanzata molto più giovane di lui, che potrebbe essere la figlia. È un tipo burbero e silenzioso, sempre corrucciato, che si capisce come abbia un profondo dolore nel cuore dopo aver perso entrambi i genitori. Un trauma ed una ferita ancora aperti. Forse è questo che lo lega a Chelsea (Aimee Lou Wood), inglese sfacciata e spesso sboccata, non abituata al lusso ma molto più aperta a condividere le proprie emozioni, che crede di aver trovato la propria metà spirituale nell'uomo. La sua amicizia con Chloe (Charlotte Le Bon), una ragazza canadese ex modella che ora vive lì insieme al fidanzato, anch'egli più grande, ricorda quella tra Mia e Lucia nella seconda stagione.

Lo staff dalla Thailandia, con furore

La proprietaria di The White Lotus

Sritala (Lek Patravadi) è un'ex attrice e cantante thailandese, nonché una dei proprietari della catena insieme al marito, che ha da poco avuto un attacco di cuore ed è stato trasportato a Bangkok. Ha dato la propria visione al programma di benessere divenuto famoso e ricercato in tutto il mondo. A gestire la struttura è invece Fabian (Christian Friedel, già visto in Babylon Berlin e La zona d'interesse), che ricorda i due manager precedenti Armond e Valentina; ovvero una persona emotivamente non adatta a gestire quel carico di responsabilità, tanto da non vedere ciò che accade al di là del proprio naso. Sembra oramai abituato all'accento e ai costumi locali eppure viene spesso trattato ancora da straniero. Mook (Lalisa Manobal) è uno dei mentori della salute, che cerca di far aprire l'anima dei clienti mentre flirta in modo dolce e composto con l'addetto alla sicurezza Gaitok (Tayme Thapthimthong). Entrambi sono determinati a crescere professionalmente ma l'uomo non sembra essere poi così in grado di svolgere un tale compito. Un po' come Fabian, tanto da ritrovarsi presto in una situazione molto più grande di lui. Amrita (Shalini Peiris) è un'altra responsabile della salute che avrà a che fare soprattutto con Rick e Chelsea.

Romcom in Thailandia

Una vecchia conoscenza di The White Lotus (dalla prima stagione) è Belinda (Natasha Rothwell), la spa manager del resort alle Hawaii, che compie questo viaggio per ritrovare il proprio equilibrio spirituale dopo essere stata illusa da Tanya di aprire una propria spa. Non solo: si tratta di una sorta di scambio culturale e professionale sulle proprie tecniche e questo avverrà principalmente con Pornchai (Dom Hetrakul), il suo corrispettivo locale a cui potrebbe avvicinarsi più di quanto pensa. Stravede per il figlio Zion (Nicholas Duvernay), già nominato nel ciclo inaugurale, che è al college e verrà a trovarla in Thailandia per passare un po' di tempo di qualità insieme. Se solo sapessero cosa li aspetta (vedi il flashforward iniziale)...

Il personaggio-ponte tra le stagioni della serie HBO

Valentin (Arnas Fedaravičius) è il massaggiatore dell'albergo che interagirà soprattutto con le tre amiche in vacanza, attratte dalla sua giovinezza e possibile sregolatezza data dalle origini russe, insieme ai suoi due amici di sempre. Potrebbe essere bravo ad utilizzare il proprio fascino con tutte le clienti per farle sentire apprezzate e desiderate. Infine Pam (Morgana O'Reilly) si occupa della gestione degli ospiti al resort, soprattutto della famiglia Ratliff, a cui sequestra i device elettronici per permettergli un detox dalla tecnologia: riusciranno a superarlo?