Helena Bonham Carter esce dal cast di The White Lotus 4!

La produzione della serie antologica targata HBO ha annunciato che è in corso un recasting dopo i cambiamenti effettuati sul ruolo.

La stagione 4 di The White Lotus dovrà fare i conti con l'assenza di Helena Bonham Carter. L'attrice, infatti, ha rinunciato al ruolo che aveva nello show targato HBO ideato da Mike White. La produzione, pur non interrompendo il lavoro sul set, è attualmente impegnata in un recasting.

L'annuncio dell'uscita dal cast di Helena

Le riprese degli episodi inediti della serie antologica sono iniziate circa una settimana fa in Francia, e ora un portavoce di HBO ha dichiarato: "Con il via al lavoro sulla quarta stagione di The White Lotus, è diventato evidente che il personaggio creato da Mike White per Helena Bonham Carter non si adattava una volta sul set. Il ruolo è stato quindi ripensato, è in fase di riscrittura e verrà assegnato a una nuova attrice nelle prossime settimane".

Il comunicato rilasciato online prosegue: "HBO, i produttori e Mike White sono dispiaciuti nel non poter più lavorare con lei, ma restano suoi grandi ammiratori e sperano vivamente di collaborare presto con la leggendaria attrice in un altro progetto".

Il cast di The White Lotus 4

Helena Bonham Carter era stata la prima star a essere coinvolta nelle conversazioni riguardanti la quarta stagione di The White Lotus, i cui eventi, secondo le notizie apparse online nelle ultime settimane, dovrebbero essere ambientati durante il Festival di Cannes.

L'attrice non reciterà in The White Lotus

Mike White, autore e regista di tutte le puntate, sembra sia reso conto che il personaggio non era come avrebbe dovuto essere per funzionare all'interno della storia ideata.

Trattandosi di un personaggio centrale nel racconto, il creatore dello show ha deciso di modificare radicalmente il ruolo e cercare un'altra interprete.

Le riprese, tuttavia, non sono state interrotte e il lavoro sul set sta proseguendo con gli altri membri del cast. Tra gli interpreti del quarto capitolo della serie ci sono Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, e Nadia Tereszkiewicz.

Il cast è poi completato da Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer, e Laura Smet.