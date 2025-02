The White Lotus 3, recensione: quando una serie doveva fermarsi alla prima stagione

Dopo le Hawaii e la Sicilia, ecco la Thailandia come location vacanziera per gli ospiti del resort al centro della serie di Mike White. Una satira sociale oramai ripetitiva. Dal 17 febbraio su Sky e NOW.

Oramai è diventato quasi un appuntamento fisso - tanto da essere stata già rinnovata per un quarto ciclo di episodi - quello di The White Lotus, la satira sociale sotto mentite spoglie che Mike White dopo Enlightened ha voluto creare nel 2021, ottenendo un successo incredibile di critica e pubblico. Un prodotto che forse avrebbe dovuto fermarsi alla folgorante prima stagione (un po' come successo a Big Little Lies).

L'immancabile saluto ai vacanzieri nel serial

Invece, quattro anni e tre stagioni più tardi, dopo aver visitato gli afrodisiaci paesaggi delle Hawaii e la calura italica della Sicilia, tocca alla spiritualità della Thailandia farla da padrona nelle nuove puntate (ne abbiamo viste 6 su 8 in anteprima), che arriveranno dal 17 febbraio in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. Che cosa aspettarsi? La solita ricetta oramai collaudata e che inizia ad essere un po' insapore, più che speziata.

The White Lotus 3: stessa spiaggia, diverso mare

Quello che fa la serie HBO è proporre la propria struttura narrativa oramai rodata: si parte dal flashforward iniziale che propone il lato crime della vicenda come unico possibile risultato di quello che è accaduto, per poi tornare ad una settimana prima del fattaccio, svelandone l'origin story senza sapere l'identità non solo del colpevole ma anche della vittima (o delle vittime) che verranno svelati solamente nel finale.

Di anno in anno il successo è cresciuto e quindi gli episodi sono diventati dai sei iniziali ai sette della seconda stagione fino agli otto di questo terzo capitolo, tutti scritti e diretti da Mike White, allungando un po' forzatamente il racconto e indugiando su totali dei personaggi e panoramiche delle location. La Thailandia è il luogo della spiritualità per eccellenza e quindi questo diventa giocoforza il tema della stagione, insieme alla religione vista in modi diversi dai tanti personaggi, turisti e autoctoni. A cui aggiungiamo la dipendenza dalla tecnologia e dagli smartphone; meno intrigante quella dalla sessualità anche se stuzzicante.

Parenti (e amici) serpenti nella serie HBO

Colei che ha ideato il programma benessere della catena

Segue la presentazione di chi alloggerà nel resort del titolo con caratterizzazione repentina dei ricchi ultra-benestanti di turno, che non si rendono conto del privilegio in cui sono nati o in cui si sono ritrovati. Questa stagione abbiamo la famiglia Ratliff, che strizza l'occhio ai Mossbacher del ciclo inaugurale. Questa volta a gestire il nucleo è il patriarca, Timothy (Jason Isaacs), uomo d'affari totalmente workaholic in vacanza con la moglie Victoria (Parker Posey), una casalinga perennemente sotto tranquillanti che sembra non accorgersi di ciò che le accade intorno.

I Ratliff

Insieme a loro i tre figli: Saxon (Patrick Schwarzenegger), il 'pompato' maggiore che lavora nell'azienda del padre; Piper (Sarah Catherine Hook), che deve completare la tesi di laurea proprio grazie a questo viaggio; e Lochlan (Sam Nivola), il piccolo di casa che sta per iniziare il college, timido ed impacciato che non sa a quale dei due fratelli dare maggiormente retta.

C'è poi il gruppo di amiche fin dalla scuola, in viaggio insieme dopo anni di lontananza: Jaclyn (Michelle Monaghan), attrice di successo, Kate (Leslie Bibb), moglie e madre che da New York è dovuta trasferirsi in Texas per via del marito, e Laurie (Carrie Coon), la più outsider del trio, reduce da un brutto divorzio con figlia a carico. A gruppi di due, le donne si ritrovano a parlare spesso alle spalle della terza - come un po' a tutti sarà capitato in un gruppo di amici - minando la reciproca fedeltà alla base, scoprendo lati di loro stesse che dopo tanti anni incredibilmente non conoscevano e mettendo quindi alla prova la loro stessa amicizia.

Il potere del trio

Infine c'è la coppia formata da Rick Hatchett (Walton Goggins), un uomo burbero e silenzioso che ha dei motivi misteriosi per trovarsi lì; e dalla fidanzata visibilmente più giovane Chelsea (Aimee Lou Wood), inglese sfacciata e a volte sboccata, che ricorda Mia e Lucia. Non mancano come da tradizione i membri dello staff locale a fare da contorno ed intreccio alle vicende dei protagonisti: Mook (Lalisa Manobal) è uno dei mentori della salute, che ha qualcosa in corso (forse) con l'addetto alla sicurezza Gaitok (Tayme Thapthimthong).

Una coppia... che scoppia

Sritala (Lek Patravadi), ex attrice e cantante thailandese è anche una dei proprietari della catena, a cui ha dato la propria visione sul programma di benessere divenuto ricercato in tutto il mondo. Immancabile qualcuno che faccia da tramite come da tradizione per questa serie antologica senza esserlo per davvero: Natasha Rothwell è di nuovo Belinda, la spa manager del resort alle Hawaii, qui in viaggio di ricerca per affinare le proprie capacità professionali.

Formula che vince, si dovrebbe cambiare

Girata fra Koh Samui, Phuket e Bangkok, The White Lotus 3 propone ancora una volta personaggi azzeccati ed immediatamente riconoscibili, che però sembrano un ricordo sbiadito di quelli del ciclo inaugurale, ma meglio dei cliché e stereotipi nostrani visti nella deludente seconda stagione.

Belinda è il personaggio-ponte

Il risultato è una satira sociale ancora interessante ma che sembra aver oramai esplorato tutto quello che aveva da dire. I paesaggi mozzafiato, i colori e i rumori - molto interessante il lavoro sul sonoro in questo capitolo - diventano ancora una volta personaggi accanto a quelli in carne ed ossa, così come gli animali dalle scimmie ai serpenti, che finiscono per essere più visione da cartolina, che vero pretesto narrativo.

The White Lotus. Lek Patravadi in una scena della terza stagione.

Ciò che vince in questa stagione è paradossalmente lelemento mystery per due motivi principali: se da un lato Belinda è un ottimo collante e riserverà alcune sorprese interessanti, mostrando un'inaspettata visione più ampia da parte di White; dall'altro il fantasticare su chi possano essere vittima e colpevole e le conseguenze viste nella scena iniziale, insieme ad altri risvolti inaspettati nel corso delle puntane, lasciano intendere che il mistero potrebbe davvero essere il cuore di White Lotus: Thailand.