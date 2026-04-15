The White Lotus 4, iniziate le riprese! La trama, il cast e le location della nuova stagione

Sono iniziate nel sud della Francia le riprese della quarta stagione della serie che arriverà prossimamente sia su Sky che su HBO Max

Sono iniziate le riprese della quarta stagione di The White Lotus che questa volta ci porterà tutti in Costa Azzurra per un'altra storia ricca di fascino e mistero.

La serie di Mike White torna con nuovi e attesissimi episodi cambiando come consuetudine la sua cornice principale. Dopo le Hawaii, la Sicilia e la Thailandia, stavolta il nucleo dell'azione sarà ambientato nel sud della Francia.

The White Lotus: il cast in un'immagine

La location principale della quarta stagione

Inizialmente la produzione aveva scelto la Francia come location per la prossima stagione, dove si trovano tre lussuose strutture Four Seasons: il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat in Costa Azzurra; il Four Seasons Hotel George V a Parigi, con i suoi interni dorati e la vista sulla Torre Eiffel; e l'accogliente Four Seasons Hotel Megève, immerso nella neve.

Tuttavia, la prima struttura ad essere stata confermata come location, secondo quanto riportato da Variety, è un hotel completamente diverso: lo Château de La Messardière a Saint-Tropez, un palazzo del XIX secolo trasformato in hotel di lusso immerso in 13 ettari di pini marittimi, cipressi e gelsomini, che offre cinque ristoranti, una spa e l'accesso alla spiaggia con trasferimento in Rolls-Royce.

One Life: Helena Bonham Carter in una scena del film

Il cast al completo dei nuovi episodi

Il primo gruppo di attori ad essere confermato in The White Lotus 4 era quello composto da Helena Bonham Carter, Sandra Bernhard, Steve Coogan, Chris Messina, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Caleb Jonte Edwards e Marissa Long. A questi si sono successivamente uniti Vincent Cassel, Corentin Fila, e Nadia Tereszkiewicz.

Più recentemente, gli ultimi ad essersi uniti al cast sono stati Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Chloe Bennet, Charlie Hall e Jarrad Paul.

Qual è la trama di The White Lotus 4

Come sempre, la stagione seguirà per una settimana un gruppo di ospiti e dipendenti dell'hotel, coinvolti in un misterioso omicidio, ma secondo quanto riportato da Variety recentemente, "alcune fonti sostengono che anche il Festival di Cannes potrebbe far parte della trama".

Quando e dove vedere la quarta stagione di The White Lotus?

White sta ancora scrivendo la nuova stagione, le riprese sono appena iniziate e dovrebbero proseguire fino alla fine di ottobre. Tenendo conto di questa tempistica e dato che tra la seconda e la terza stagione c'è stato un intervallo di oltre due anni, sembra probabile che la prossima stagione non arriverà prima del 2027. Gli episodi saranno quindi disponibili su Sky e in streaming su NOW e su HBO Max.