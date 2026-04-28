The White Lotus 4: Laura Dern entra nel cast sostituendo Helena Bonham Carter

Mike White ha affidato all'attrice, con cui ha collaborato già in passato, il nuovo personaggio ideato per le puntate inedite.

Dopo l'addio di Helena Bonham Carter, il cast della stagione 4 della serie antologica The White Lotus ha trovato il suo tassello mancante. Sarà Laura Dern a recitare nei nuovi episodi del progetto targato HBO le cui riprese sono attualmente in corso in Francia.

Il nuovo arrivo nel cast di The White Lotus 4

Laura Dern non avrà però lo stesso ruolo che era stato affidato a Helena Bonham Carter: HBO aveva infatti spiegato che il personaggio, una volta iniziata la produzione, non funzionava come sperato. Mike White ha quindi scritto una parte inedita che possa inserirsi nel modo più convincente ed efficace possibile nella storia già delineata e scritta.

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Trattandosi di una presenza considerata centrale ed essenziale per il racconto, la produzione aveva cercato una sostituta di primo livello, trovando quindi un accordo con Dern che aveva già lavorato con il creatore dello show in occasione del film Year of the Dog e della serie Enlightened (di cui potete leggere la nostra recensione), andata in onda sugli schermi americani dal 2011 al 2013.

Laura, inoltre, nella stagione 2 di The White Lotus aveva dato voce ad Abby, la moglie di Dominic Di Grasso (Michael Imperioli).

Per ora non sono stati svelati i dettagli dei personaggi che saranno coinvolti nella quarta stagione della serie, i cui eventi si svolgeranno durante il festival di Cannes.

Chi reciterà nella stagione 4

Le riprese non erano comunque state interrotte dopo l'addio di Helena e il lavoro sul set sta proseguendo con gli altri membri del cast.

Tra gli interpreti del quarto capitolo della serie ci sono Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, e Nadia Tereszkiewicz.

Il cast è poi completato da Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer, e Laura Smet.