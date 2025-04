"Lo giuro". Ci eravamo lasciati così, due anni fa, con questa frase che pesa come un macigno. Dopo lo sciopero degli sceneggiatori, che ha rallentato la produzione, e Pedro Pascal sempre più impegnato su set di ogni tipo, The Last of Us torna finalmente con la seconda stagione. Sette nuovi episodi, disponibili su Sky e NOW dal 14 aprile, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Pedro Pascal è Joel in The Last of Us

A dire "lo giuro" è Joel: ha fatto una promessa precisa a Ellie, la ragazza che ha salvato durante un'apocalisse zombie, presto diventata quasi una figlia. Ma non ha saputo mantenerla. Eppure ha agito con le migliori intenzioni: voleva salvarla. Però, come si dice, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni e la serie ispirata all'omonimo videogioco sembra una rappresentazione in carne e ossa proprio di questo concetto.

Ne abbiamo potuto parlare con Bella Ramsey, nella nostra intervista a Londra, in occasione dell'anteprima. L'attrice ama il fatto che The Last of Us venga citata dagli spettatori in meme e battute. Lei stessa ci ha detto: "So che ormai dire lo giuro porterà automaticamente a pensare a quella scena con me e Pedro. Capita anche a me, nella vita reale, di dire lo giuro proprio come lo dice Pedro! Mi piace il fatto che le persone partecipino in questo modo così caloroso: è molto fico".

The Last of Us 2: intervista a Bella Ramsey

All'inizio della seconda stagione di The Last of Us ritroviamo Ellie e Joel in rapporti molto difficili. La ragazza non riesce a perdonarlo. Vediamo però che lui le aggiusta una chitarra. Nel gioco è molto importante. C'è la possibilità che la vedremo suonare in questi episodi?

Bella Ramsey: "C'è forse una possibilità, sì. Sapevo già suonare la chitarra, in modo abbastanza mediocre, ma sufficiente. E quindi sì, penso sia possibile che vedremo Ellie suonare una chitarra". Chi ha giocato sa.

Mostri e recinti

Nel primo episodio vediamo Joel dire al nipote che per tenere fuori i mostri e proteggere le persone bisogna costruire un recinto. La cosa interessante però è che lui ed Ellie i mostri li hanno dentro e hanno costruito entrambi un muro con il mondo esterno. Come si fa quando i mostri li abbiamo internamente?

Bella Ramsey è Ellie

Ramsey: "C'è sicuramente una recinzione e un guardiano del cuore in questi personaggi, in Ellie e Joel. Penso che Ellie abbia assunto anche questo aspetto. Nella prima stagione c'era sicuramente un muro attorno a lei, ma mi sembra che sia stato rafforzato nella seconda. È una roccaforte difficile da penetrare. Per quanto riguarda i mostri, invece, non penso sia sano tenerseli dentro. È meglio condividerli in spazi sicuri e con persone di cui ti fidi. Penso che dare voce ai mostri abbia un certo potere. Come si vede nel primo episodio: quando Catherine O'Hara, la psicologa, dice a Joel: sei solo abbastanza coraggioso. Qualcosa può guarire solo se si ha il coraggio di dirla ad alta voce".

Il significato dei Clickers

Da sempre, al cinema e in tv, i mostri, e gli zombie in particolare, sono una metafora per dire qualcosa sulla società contemporanea. Cosa dicono questi zombie, i Clickers, del mondo di oggi?

Una scena di The Last of Us

Ramsey: "Penso che una cosa propria di questa serie, e forse anche altre serie sugli zombie, ma di The Last of Us in particolare, sia far vedere che gli zombie non sono la parte più spaventosa. In realtà sono gli umani. Gli esseri umani fanno molta più paura di questi mostri che vengono creati. E poi gli stessi mostri della serie hanno qualità molto umane. Quindi penso che si tratti di comprendere l'oscurità dell'umanità e ciò di cui siamo capaci".

Chi è il vero cattivo?

The Last of Us è una storia che sfida lo spettatore. Quando pensi di sapere chi siano "i buoni", scopri che in realtà hanno fatto qualcosa di terribile. In ogni caso, ogni scelta ha delle conseguenze importanti e tragiche. Come si fa quindi a capire chi sia il cattivo in un racconto in cui tutti potrebbero esserlo?

Bella Ramsey e Isabela Merced in The Last of Us

L'interprete: "Non credo che ce ne sia uno. Tutti sono il cattivo nella storia di qualcun altro e un eroe in altre. Nella vita reale e anche in The Last of Us. Se qualcuno è un eroe, o un cattivo, è un fatto che cambia con il tempo e con esperienze diverse".

I rimpianti di Ellie

Bella Ramsey in The Last of Us 2

La seconda stagione di The Last of Us parla anche di rimpianti. Senza rivelare troppo, di cosa si pentirà di più Ellie? Delle cose che non ha detto, o di quelle che ha detto? Ramsey: "Penso che si pentirà soprattutto di tutte le cose che non ha detto. Probabilmente sono le cose che rimpiangerà di più. È così per Ellie. E anche per Joel. Nel primo episodio si vede che non sono migliori amici. E penso che non siano mai stati molto bravi a dirsi ti voglio bene l'un l'altra, o a riconoscere la cura e l'amore che provano l'uno per l'altra. E penso che sia una cosa difficile in quella dinamica di relazione. Quindi, sì. Ellie avrà molti rimpianti".