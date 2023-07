Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

Continua a prendere forma l'attesissimo Superman: Legacy di James Gunn. Mentre il prossimo Blue Beetle sarà il primo supereroe ufficiale del nuovo DC Universe, già confermato per altri e futuri progetti, il film che sancirà il passaggio definitivo dalla vecchia guardia al corso Gods and Monsters sarà proprio il reboot cinematografico dell'Uomo d'Acciaio, e a quanto pare Gunn ha deciso di fare le cose in grande e sorprendere già in pre-produzione il grande pubblico di appassionati.

Dopo aver annunciato il casting di David Corenswet e Rachel Brosnahan nei rispettivi panni di Clark Kent e Lois Lane, il duo protagonista del lungometraggio, a sorpresa l'autore ha rivelato in queste ultime ore la presenza di altri supereroi DC nel cinecomic da lui diretto, tutti inediti sul grande schermo. Stiamo parlando di Mr. Terrific, Metamorpho, Guy Gardner aka Lanterna Verde ed Hawkgirl, e con molta probabilità saranno annunciati uno o due ingressi in più col passare dei giorni. Lo diciamo scientemente, sospettando già da mesi la possibile introduzione nel DC Universe di Gunn di uno dei gruppi di eroi più apprezzati dal regista e riutilizzati e rilanciati recentemente via comics da alcuni degli autori più importanti sulla piazza, per altro amatissimi dallo stesso filmmaker. Stiamo parlando dei Terrifics e non ci resta che approfondirli.

La storia prima di tutto

Doverosa precisazione fatta da James Gunn a ridosso degli annunci è che Superman: Legacy sarà comunque e principalmente una storia incentrata su Clark e Lois. In parte ispirato ad All-Star Superman di Grant Morrison e Frank Quitely, il film si presenta in realtà come una rimanipolazione cinematografica dello stesso secondo un preciso progetto introduttivo, raccontando infatti un Superman ormai in azione da diversi anni in un universo già condiviso e popolato da altri supereroi. Parlando del cinecomic, l'autore lo ha definito "la cosa più diversa fatta fino a questo momento", prendendo dunque le distanze artistiche e concettuali da titoli come Guardiani della Galassia e The Suicide Squad e ragionando con intelligenza sulla figura pop di Superman e la sua personalità filtrate dal suo cinema mainstream così virtuoso, energico, emozionante e d'impatto. Se però Superman: Legacy deve prima di tutto raccontare la dicotomia tra eredità kryptoniana e formazione umana di Clark in un titolo insieme drammatico, divertente e spettacolare, perché nel contorno ci sono tutti questi nuovi eroi?

Risponde Gunn, facendola breve: "Sono tutti necessari alla storia che sto raccontando". Ed è qui che le cose si fanno interessanti e prendono una decisa distanza da All-Star Superman, mischiando le carte in tavola. Ulteriore appunto da fare è che al momento mancano i nomi dei villain, che guardando sempre al fumetto di Morrison e Quitely potrebbero essere Lex Luthor (forse interpretato da Nicholas Hoult) come Bizzarro (decisamente adatto alle corde di Gunn). La presenza ormai certa dei personaggi sopra elencanti rende comunque più vasto il parterre di possibili nemici, ma conferma quasi per certo, con una percentuale di approssimazione abbastanza elevata, che nel futuro del DC Universe i Terrifics ricopriranno un ruolo significativo, portando probabilmente anche all'arrivo del Dark Universe. Ma chi sono questi Terrifics?

C'è un nuovo super gruppo in città

Partiamo innanzitutto con gli attori che interpreteranno questi eroi. In primis il personaggio che dà il nome al super gruppo: Mr. Terrific. Non è chiaro quali dei due alter ego sarà trasposto, se l'originale Terry Sloane o il secondo Michael Holt, ma sappiamo al momento che sarà interpretato da Edi Gathegi. Tenendo comunque ben presente il successo del rilancio nel 2018, siamo quasi certi che si tratterà di Holt, essendo poi lo stesso il protagonista dell'albo Terrifics di Jeff Lemire e Ivan Reis, autori profondamente amati da Gunn e volume al quale sembra che il regista si stia ispirando per alcune storie del suo DC Universe. C'è poi Metamorpho interpretato dal brillante Anthony Carrigan di Barry, personaggio inserito nel gruppo di Mr. Terrific proprio nel fumetto di Lemire e precedentemente slegato dallo stesso. Il primo dei due è un eroe con un arco narrativo importante se non addirittura di grande protagonismo nel meraviglioso Strange Adventures di Tom King, albo che Gunn ha condiviso mesi fa via Twitter definendolo "un capolavoro pazzesco e la migliore, più elegante e complessa storia di supereroi letta negli ultimi anni". In aggiunta ha elogiato a latere anche Mr. Miracle della coppia composta da King e Mitch Gerards. In sintesi, Holt è un cultore di arti marziali e atleta olimpionico inventore delle cosiddette Sfere-T, un congegno controllato mediante un'intelligenza artificiale attraverso cui Mr. Terrifc combatte e indaga.

Sono infatti in grado di volare, creare ologrammi, emettere scosse elettriche, hackerare sistemi informatici e individuare presenze biologiche. Oltre ad essere un atleta perfezionista e quasi imbattile, Holt è anche uno degli uomini più intelligenti sulla faccia della Terra. Metamorpho è invece l'alterego supereroistico di Rex Mason, avventuriero esposto a un meteorite radioattivo e trasformatosi in un uomo elementale, in grado di mutare in qualsiasi elemento presente nel corpo umano o anche in natura e correlato alle divinità egizie, soprattutto a Ra. Carrigan ha detto di sentirsi molto legato al personaggio a causa della suo aspetto fisico. Ha dichiarato infatti a Deadline: "_Guardando al materiale originale, credo che Metamorpho fosse riluttante ad accettare i suoi poteri perché lo facevano apparire come un mostro strambo, impedendogli di riconoscersi nel suo stesso corpo.

Credo di comprenderlo e di sentirmi in qualche modo legato a lui a causa della mia alopecia ed è qualcosa che non vedo l'ora di mostrare sul grande schermo_". Metamorpho e Mr. Terrific si incontrano per la prima volta in Terrifics grazie alla comune conoscenza di Simon Stagg, grande nemesi del primo e principale nemico del fumetto di Lemire. Considerando il cinema di James Gunn, non sarebbe da escludere la presenza di questo genio criminale come possibile cattivo del film. Gli altri due membri del gruppo sono poi Plastic Man, che già da tempo era vociferato per essere una new entry nel nuovo DC Universe (Ben Schwartz è il candidato fan favourite per interpretarlo) e Phantom Girl. Segnateveli: potrebbero essere proprio questi due personaggi i prossimi ad essere annunciati.

Falchi e Lanterne

Oltre all'eventuale presentazione dei Terrifics, comunque, ci sono altri due personaggi annunciati che faranno la loro apparizione in Superman: Legacy. Il primo è Guy Gardner interpretato da Nathan Fillion, ormai feticcio attoriale di Gunn e grande amico dello stesso. Si tratta della quarta Lanterna Verde dopo Alan Scott, Hal Jordan e John Stewart. È considerato il maestro di Stewart ed è la seconda più recente versione dell'eroe smerlando DC, con una storia editoriale lunghissima e decine di cambiamenti nel corso dei vari racconti e pubblicazioni. Ha senso affidarlo a Fillion e presentarlo sulla cinquantina soprattutto pensando all'annunciata Lanters, serie televisiva Max che vedrà Hal Jordan e John Stewart collaborare insieme per venire a capo di un importante mistero che avrà grosse ripercussioni sull'intera continuity dell'Universo DC. L'idea è quella di mostrare tutte o quasi le versioni del Corpo delle Lanterne Verdi partendo dal membro più navigato. La presenza di Gardner nel nuovo Superman sembrerebbe confermare l'intenzione di Gunn di iniziare immediatamente un percorso d'interconnessione cinematografica tra i vari progetti, senza perdere ulteriore tempo ma correlando il tutto alla storia che vuole raccontare, senza forzature di genere.

Più curioso è infine l'annuncio di Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, probabilmente nell'iterazione di Kendra Saunders, versione più recente e giovane del personaggio nel cosiddetto periodo Post-Crisis. Si tratta di una sorta di reincarnazione della prima Hawkgirl della Golden Age, Sheira Sanders, e i suoi poteri sono correlati al Metallo Nth con cui è costruita la sua armatura. È in grado di volare e aumentare forza, vista e riflessi. Potrebbe essere il primo membro femminile della nuova e possibile Justice League di Gunn insieme a Superman e Lanterna Verde, alla quale si unirà in futuro anche il Batman di Brave and the Bold, che ricordiamo sarà portato al cinema da Andy Muschietti, scelto ufficialmente come regista.