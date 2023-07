Superman: Legacy, Isabela Merced sulla sua Hawkgirl: 'Il miglior regalo di compleanno'

Solo ieri notte è stato annunciato l'ingresso nel cast di Superman: Legacy di Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion. La reazione della Merced non si è fatta attendere, in quanto l'attrice si è fiondata sui social per commentare la notizia.

Entusiasta della notizia, l'attrice ha postato un'immagine di Hawkgirl, personaggio che interpreterà nel nuovo film del DC Universe, più la didascalia: "James Gunn mi ha fatto il miglior regalo di compleanno possibile". L'attrice, appena 22enne, è nata infatti il 10 luglio 2001, e l'annuncio del suo casting è arrivato ieri, 11 luglio, quando mancano esattamente due anni all'uscita in sala della pellicola.

Merced è nota soprattutto per il suo ruolo di protagonista in Dora e la città perduta (2019). Ha recitato anche in Instant Family accanto a Mark Wahlberg e Rose Byrne ed è apparsa in Transformers - L'ultimo cavaliere.

La DC ha avuto diverse iterazioni di Hawkgirl, che ha debuttato per la prima volta al fianco di Hawkman nelle pagine di Flash Comics #1. Una delle iterazioni è Shiera Sanders Hall, la reincarnazione della principessa egiziana Chay-Ara e partner di Hawkman.

Nella Silver Age, il canone della coppia è stato rivisto, con i due personaggi diventati agenti di polizia cosmica provenienti dal pianeta Thanagar, con Shiera ora nota come Shayera Hol. In seguito, negli anni '80, Shayera cambiò il suo soprannome di supereroe in Hawkwoman, nome che ha mantenuto negli anni successivi.