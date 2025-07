Da Superman a Paul Thomas Anderson passando per l’horror: il finale di 2025 di Warner

Mentre Superman sta per decollare dai nostri cinema, Warner Bros. Discovery presenta un finale di anno che spazia dall'horror di Weapons e The Conjuring al nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio.

Una Riccione nel segno di Superman per Warner Bros. Discovery, con tanto di mantelli consegnati al pubblico della Convention di Ciné per la foto di rito a tema di uno dei film più attesi dell'estate. Sarebbe però riduttivo limitarsi a questo titolo per il listino della seconda metà del 2025, che si affida ad almeno altri due brand importanti, al genere e che guarda avanti e ci fa sbirciare a un 2026 in cui individuare almeno due o tre colpi con grande anticipo.

La ripartenza dell'Universo DC

Superman: il super cane Krypto

Su Superman, però, due parole vanno spese, perché la sua importanza è duplice: da una parte immediata, con la probabile risposta positiva del pubblico al botteghino, fondamentale per sostenere il settore in un momento in cui l'incasso si sta concentrando principalmente su alcuni titoli; dall'altra per il mondo DC a cui attinge, che ha bisogno di essere rilanciato e che riparte con una guida sicura e originale come James Gunn. Il regista de I Guardiani della Galassia dirige in prima persona segnando la via per quello che sarà lo sviluppo futuro del nuovo Universo DC, promettendo di dar forma ai sogni degli appassionati di questi personaggi, partendo da quello che è uno dei più importanti e iconici, questa volta interpretato da David Corenswet.

Da Weapons a The Conjuring, l'horror di Warner

Weapons: Julia Garner in una sequenza

Tra agosto e settembre il listino Warner si colora delle tinte cupe dell'horror. Il primo sanguinoso titolo, in arrivo il 6 agosto, è firmato da Zach Cregger, già regista di Barbarian, con un ottimo cast in cui figurano Josh Brolin, Julia Garner (che vedremo anche un paio di settimane prima ne I Fantastici 4) ed è una proposta che appare molto interessante basandoci su quel che sappiamo fin qui.

Da non trascurare anche il nuovo capitolo della saga horror targata James Wan: un punto di arrivo intitolato The Conjuring - Il rito finale firmato da Michael Chaves con il ritorno di Vera Farmiga e Patrick Wilson nel cast. Siamo sicuri che torneremo ancora nel mondo di The Conjuring dopo questo film, ma si chiude il percorso narrativo dedicato a questi personaggi.

Un gran cast per Paul Thomas Anderson

Grande attesa anche per il nuovo film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra, un film che appare dalle prima immagini ancor più ambizioso per il regista, definito "epocale" dal team Warner a Riccione, a partire da un cast che mette al centro Leonardo DiCaprio accanto a Benicio del Toro, Sean Penn e Regina Hall. Le prime immagini ci hanno incuriositi, ma sono solo la conferma della fiducia che da sempre riponiamo nel grande autore americano che potrebbe aver realizzato un altro capolavoro. Il film uscirà il 25 settembre, nell'ultimo giorno di Cinema in Festa, anche in formato IMAX.

Leonardo DiCaprio nel teaser di One Battle After Another

C'è però spazio anche per un altro importante brand capace di intercettare il pubblico, Mortal Kombat, che arriva con un secondo capitolo del nuovo corso, mentre l'Italia è rappresentata da Primavera, firmato da Damiano Micheletto uno dei registi teatrali più influenti qui alla sua prima opera cinematografica con Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, Valentina Bellè e Stefano Accorsi. Un film di cui Warner si è "innamorata sin dalla prima stesura della sceneggiatura di Federica Rampoldi." Ma guardando avanti, al 2026, ecco che già tre titoli stuzzicano l'appetito: Cime tempestose, l'animazione de Il gatto col cappello e The Bride!

I film Warner Pictures di fine 2025, con anticipazioni del 2026